Poznań szuka wykonawcy sali gimnastycznej szkoły na Minikowie

Jak podaje Poznan.pl, jeszcze w tym roku rozpocznie się rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego. Trwa przetarg, który ma wyłonić wykonawcę inwestycji.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie wszczęła postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę prac budowlanych. Zadanie obejmie budowę nowej sali gimnastycznej oraz łącznika, który prowadzić będzie do starszej części budynku. Nowa sala gimnastyczna będzie miała powierzchnię ok. 430 metrów kwadratowych i sięgała 8,6 metra wysokości. W budynku łącznika przewidziano miejsce na pokój trenera, magazyn, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i kotłownię. Planowana powierzchnia całkowita nowych pomieszczeń to 730 metrów kwadratowych.

Inwestycja obejmie również zagospodarowanie terenu. Powstanie chodnik i droga pożarowa, a istniejący parking zostanie rozbudowany o kolejnych siedem miejsc postojowych, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami.

Od strony ul. Baranowskiej zaplanowano przebudowę istniejącego wjazdu i budowę nowego, którymi będzie można dostać się na parking dla pracowników szkoły i gości. Wykonawca prac zajmie się również nasadzeniami nowej zieleni wokół planowanego budynku.

Firmy mogą składać swoje oferty do 8 kwietnia.