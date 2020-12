Poznań z nagrodą specjalną Access City Award

Poznań otrzymał nagrodę specjalną w prestiżowym międzynarodowym konkursie Access City Award, podaje Poznan.pl. Jurorzy docenili dostępność usług publicznych w czasie pandemii - zwłaszcza pomoc dla seniorów, osób samotnych i z niepełnosprawnościami.

REKLAMA

Access City Award to nagroda przyznawana przez Komisję Europejską. Trafia do miast, które są dostępne, przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami. Mogą ją dostać miejscowości, które cały czas podnoszą jakość życia swoich mieszkańców i dbają o to, by każdy miał taki sam dostęp do usług publicznych. W tegorocznej edycji konkursu Poznań otrzymał Nagrodę specjalną za dostępność usług publicznych w czasie pandemii.

Przyznając nagrodę Poznaniowi, Kapituła konkursu doceniła zwłaszcza usługi dla osób z niepełnosprawnościami i dla seniorów, takie jak Telefon Porad Cyfrowych, Maseczkę Seniorro, Zakupy dla Seniora czy Telefon Serdeczności. Uwagę sędziów zwróciło również tłumaczenie najważniejszych informacji o przebiegu pandemii na język migowy.

Nagrodę Acces City Award 2021 otrzymało szwedzkie miasto Jönköping, drugie miejsce zajęło Bremerhaven (Niemcy), a trzecie - Gdynia.

W tym roku na konkurs wpłynęło 50 zgłoszeń. Spośród nich wybrano 6 miast, które trafiły do ścisłego finału. To Bremerhaven (Niemcy), Florencja (Włochy), Jönköping (Szwecja), Komotini (Grecja), oraz Poznań i Gdynia. Zwycięzców ogłoszono we wtorek, 1 grudnia, podczas uroczystej gali online.