Poznańska Nagroda Quadro przyznana! Oto laureaci

W stolicy Wielkopolski po raz 24. przyznano Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Trafiła ona do Pracowni Projektowej J. P. Woźny za projekt ekspozycji reliktów palatium Mieszka I na Ostrowie Tumskim. To szklana instalacja będąca odtworzeniem kształtu siedziby pierwszego władcy Polski.

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro wręczana jest od blisko 25 lat.

Otrzymuje ją najlepszy zaprojektowany i zrealizowany obiekt architektoniczny na terenie stolicy Wielkopolski, który został oddany do użytku w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

W tej edycji konkursu zgłoszono łącznie 15 projektów. Do finału przeszło 5 z nich.

Laureatów Nagrody Quadro ogłoszono 18 października podczas gali na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Oprócz nagrody głównej przyznano również dwa wyróżnienia.

- Za każdym zrealizowanym w stolicy Wielkopolski obiektem stoi talent, wizja i zaangażowanie jego projektantów. To właśnie ich - autorów i autorki najlepszych koncepcji architektonicznych - doceniamy od blisko ćwierć wieku w ramach Nagrody Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta. - Szczególne miejsce na mapie stolicy Wielkopolski zajmują przestrzenie publiczne dostępne dla każdego mieszkańca czy turysty. Chcemy, żeby oprócz walorów estetycznych i funkcjonalnych miały one także związek z lokalną tożsamością czy dziedzictwem. Obiekt, który w tym roku został przez jury nagrody uznany za najlepszą realizację spełnia te oczekiwania - dodaje.

Nagrodę Quadro otrzymał Przemysław Woźny z Pracowni Projektowej J. P. Woźny za projekt ekspozycji reliktów palatium Mieszka I na Ostrowie Tumskim. To szklana instalacja przestrzenna będąca odtworzeniem kształtu przebadanych i zasypanych pozostałości siedziby pierwszego władcy Polski i jego żony Dobrawy. Instalacja składa się z paneli, których boczne ściany zrobione są z reliefowego, artystycznego szkła o strukturze nawiązującej do starego muru. Górne powierzchnie zaś wykonano z gładkiego i bezpiecznego szkła hartowanego z nadrukowanymi grafikami i tekstami dotyczącymi historii Poznania. Ekspozycja jest podświetlana.

- Obiekt został nagrodzony za harmonijne powiązanie współczesnej formy z historycznym kontekstem, których to synergia tworzy wyważony nastrój miejsca. Architektura kościoła Najświętszej Marii Panny in Summo uzyskała w ten sposób nowy, dyskretny blask, stała się na powrót zauważana. Szklana struktura jest także nośnikiem informacji, przypomnienia o ciągłości historii. Odbiór nowej formy zmienia się wraz z porami roku i dnia, i za każdym razem pozytywnie zaskakuje. Obecność tego obiektu w tej przestrzeni przywraca na nowo należną jej pamięć o miejscu sacrum i profanum - uzasadniają werdykt jurorzy.

- Dzięki temu możemy w pełni oglądać Kościół NMP in Summo i psałterię. Powstał wspaniały widok na katedrę od strony Warty. Myślę, że miasto zyskało ciekawy obiekt. Chciałbym również podziękować współpracownikom, z którymi tworzyliśmy to dzieło, a także generalnemu wykonawcy przedsiębiorstwu Gardens oraz firmie Archiglass, która zaprojektowała i wykonała to piękne szkło, które jest głównym motywem tego projektu - podkreśla Przemysław Woźny z Pracowni Projektowej J. P. Woźny, laureat tegorocznej edycji Nagrody Quadro.

Obiekty zgłoszone do Nagrody Quadro oceniało jury, któremu przewodniczył Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. W jego skład wchodzą także m.in. przedstawiciele UWI Inwestycje, poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów.

- Tegoroczne zgłoszenia rozłożyły się mniej więcej po równo pomiędzy budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, wielorodzinnymi, a także obiektami użyteczności publicznej. W każdej z tych grup członkowie jury "wydyskutowali" swoistego lidera. Wśród nominowanych znalazły się obiekty o różnej skali, sposobie myślenia, czy wreszcie zaangażowanym budżecie. Ostatecznie o przyznaniu nagrody dla nieoczywistej budowli zadecydowały takie względy, jak jej powściągliwość, czy szacunek do zastanego kontekstu - mówi Wojciech Krawczuk, prezes poznańskiego oddziału SARP.

Kamienica przy rynku Wildeckim 3 i Nowy Rynek budynek D z wyróżnieniami

W tym roku jury przyznało także dwa wyróżnienia. Jedno z nich trafiło do Marcina Kościucha i Tomasz Osięgłowskiego z zespołem z pracowni Ultra Architects za projekt kamienicy przy rynku Wildeckim 3. To budynek położony tuż przy targowisku na Wildzie. Parter przeznaczono na handel i usługi, pozostałe kondygnacje na część mieszkalną. Budynek charakteryzuje się odważną kolorystyką - obudowane ciemnoszarą blachą loggie kontrastują z bielą elewacji. Obiekt ma dynamiczną formę, ściany powyżej trzeciego piętra odchylają się od pionu.

- Wyróżnienie przyznano za twórczą interpretację tradycyjnej kamienicy, w której zrezygnowano z podziału na część cokołową, środkową i dachową łącząc te dwie ostatnie w subtelną całość. Obiekt w udany sposób zamyka ostatnią niezabudowaną pierzeję rynku Wildeckiego, wprowadzając współczesną formę, która nawiązuje swoją geometrią do istniejącej zabudowy. Przestrzeń placu zyskała w ten sposób swoje urbanistyczne zakończenie, nie zmieniając hierarchii zabudowy, którą kiedyś wyznaczył kościół pod wezwaniem Maryi Królowej, a tylko lekko ją korygując - argumentują wyróżnienie jurorzy.

Kolejne wyróżnienie otrzymali Przemo Łukasik i Łukasz Zagała wraz z zespołem z pracowni Medusa Group za projekt budynku D w kompleksie biurowców Nowy Rynek. Położony u zbiegu ul. Wierzbięcice i ks. Wujka obiekt posiada charakterystyczną zieloną elewację dolnych kondygnacji. Górne zaś pozostawiono niemal całkowicie przeszklone. Zaprojektowano je w układzie tarasowym, dzięki czemu masywna bryła nabrała lekkości. Ważnym elementem biurowca jest także ogólnodostępny dziedziniec z małą architekturą.