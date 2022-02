Poznański biurowiec w finale konkursu BREEAM Awards

Poznański zespół biurowy Malta Office Park znalazł się w gronie 15 najlepszych projektów, które powalczą w międzynarodowym konkursie BREEAM AWARDS.

Poznański zespół biurowy Malta Office Park - należący do Henderson Park (70% udziałów) oraz EPP (30%) – znalazł się w gronie 15 najlepszych projektów, które walczą w międzynarodowym konkursie BREEAM AWARDS. Jury zakwalifikowało do finału najciekawsze obiekty z USA, Chin, Kazachstanu, Rosji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Węgier, Wielkiej Brytanii, Holandii i Polski.

W 2021 roku Malta Office Park - jako pierwszy na świecie - przeszedł proces re-measurement w najnowszej wersji standardu BREEAM In Use v.6 2020 International i uzyskał ocenę Excellent w kategoriach Asset Performance i Management Performance. Procedura certyfikacji objęła m.in. audyt ryzyka i możliwości społecznych wynikających z relacji obiektu z otoczeniem.

- Obecność w finale tak ważnego konkursu, jakim jest BREEAM AWARDS, jest dla nas wielkim wyróżnieniem, ale też potwierdza spełnianie przez nasze projekty najwyższych standardów rynkowych. Najnowsza wersja certyfikatu uwzględnia aspekty społeczne nieruchomości biurowej – to nowy trend w tworzeniu oceny środowiskowej budynków. Cieszymy się że zostało to dostrzeżone i przyczyniło się do międzynarodowego wyróżnienia Malta Office Park. Zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w głosowaniu na najlepszy projekt w konkursie - powiedziała Sylwia Piechnik, dyrektor Działu Leasingu Projektów Biurowych EPP.