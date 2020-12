Pracownia APA Wojciechowski doceniona w Rosji

Kompleks zaprojektowany przez APA Wojciechowski przy Placu Białym w Moskwie został jednym z trzech najważniejszych projektów ostatniego trzydziestolecia w stolicy Rosji.

Na tegorocznej wystawie architektury i designu ARCH Moscow, która odbyła się w Gostinny Dvor (Stary Sąd Kupiecki) w dniach od 8 do 11 października 2020 roku, centralne miejsce zajęła ekspozycja „Moskwa: Ważne!” prezentująca zdjęcia i opisy 30 najważniejszych obiektów architektonicznych, które pojawiły się w stolicy Rosji w ciągu ostatnich 30 lat. Kluczem wyboru była waga historyczna obiektów, a ostateczną listę sporządzono w oparciu o publiczne głosowanie na obiekty wyłonione przez licznych ekspertów i architektów.

Wśród liderów zestawienia znalazły się m.in. dzielnica Moscow City, park Zaryadye i kompleks przy Placu Białym (White Square, Bełaya Ploshchad’), w skład którego wchodzą zaprojektowane przez APA Wojciechowski Architekci inwestycje biurowe White Square Office Center oraz White Gardens Office Center. Deweloperem byli partnerzy White Star Real Estate, Coalco i AIG/Lincoln, a lokalnym architektem współpracujacym moskiewskie biuro architektoniczne ABD Architects. Wybór publiczności i ekspertów docenił również prestiżowy dziennik The Art Newspaper Moscow, sporzadzając własna listę, na której kompleks przy Placu Białym, znalazł się na czwartym miejscu najważniejszych budynków powstałych w Moskwie na przestrzeni ostatnich 30 lat.

– Jesteśmy zaszczyceni wyróżnieniem naszych projektów przy Placu Białym. Wspólnie z inwestorami stworzyliśmy pełne życia miejsce, które na stałe wpisało się w okolicę. Dobre podstawy komercyjne, wspaniała lokalizacja oraz ponadczasowa architektura sprawiają, że White Square Office Center i White Gardens Office Center stwarzają perfekcyjne warunki dla rozwoju firm – komentuje Szymon Wojciechowski, prezes zarządu, architekt-partner w APA Wojciechowski.

Kwartał przy Placu Białym stał się ozdobą Moskwy i rozpoczął gruntowną przebudowę całej ulicy Lesnaya. Projekt w spektakularny sposób łączy stare z nowym – odrestaurowaną cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy (powstałą w 1914 roku) oraz nowoczesną architekturę położoną tuż za świątynią. Kilka uliczek wewnątrz kompleksu przeznaczono wyłącznie dla ruchu pieszego – była to pierwsza taka realizacja przy przebudowie systemu ulic w Moskwie.

– Każda z nowo powstałych uliczek pomiędzy budynkami White Square Office Center stanowi indywidualną oś zakończoną widokiem na cerkiew. Tarasowe, zielone ukształtowanie sąsiednich biurowców tworzących White Gardens Office Center oraz przeszklona galeria z ogródkami kawiarnianymi i restauracjami, doskonale uzupełniają projekt. Plac Biały to miejsce atrakcyjne nie tylko dla najemców powierzchni biurowych, ale też mieszkańców Moskwy oraz licznych turystów – komentuje Witold Dudek, współwłaściciel, architekt-partner w APA Wojciechowski.

APA Wojciechowski Architekci istnieje już 25 lat. Obecnie zatrudnia ponad 100 architektów w Warszawie i Trójmieście, a ich projekty realizowane są w Polsce, Rosji, na Ukrainie oraz Litwie. Kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju biuro poszukuje takich rozwiązań projektowych, które w ramach założonego budżetu przyniosą największe ekologiczne, ekonomiczne i społeczne korzyści. APA Wojciechowski jest jednym z polskich liderów projektowania ekologicznego, co potwierdzają liczne certyfikaty dla budynków i nagrody za zielone budownictwo. Najsłynniejsze realizacje pracowni to między innymi: White Square Office Center i White Gardens Office Center w Moskwie, UNIT.City w Kijowie, Lviv.Tech.City we Lwowie, Elektrownia Powiśle, Skyliner, The Park Warsaw, Latarnia (Port Praski) w Warszawie, Osiedle Riverview, Alchemia w Gdańsku oraz Centrum Południe i Business Garden Wrocław.