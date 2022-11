Pracownia z Gdyni zaprojektuje nową pływalnię dla Warszawy

Władze warszawskiej Białołęki rozstrzygnęły konkurs na koncepcję pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu ulic Ostródzkiej i Hemara. Pierwszą nagrodę w konkursie otrzymała pracownia projektowa Piotr Makowski MAQ z Gdyni.

Pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą koncepcję pływalni otrzymała Pracownia Projektowa Piotr Makowski MAQ z Gdyni.

Sąd konkursowy przyznał też drugą nagrodę i dwa wyróżnienia.

Zwycięska pracownia zaprojektuje docelowy obiekt i uzyska pozwolenie na budowę.

Po uzupełnieniu finansowania dla inwestycji zostanie ogłoszony przetarg na budowę pływalni.

Nieruchomość pod nową pływalnię u zbiegu ulic Ostródzkiej i Hemara o powierzchni nieco ponad 2,5 ha, władze Białołęki otrzymały od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

- Dążymy do tego, aby zapewnić mieszkańcom Białołęki nowy atrakcyjny architektonicznie obiekt sportowo-rekreacyjny, będący jedną z wizytówek dzielnicy. Ciekawym elementem pływalni będzie zaplanowana na tym terenie plenerowa scena, umożliwiająca organizację koncertów czy występów kulturalnych - mówił Jan Mackiewicz, zastępca burmistrza Białołęki, przy okazji ogłoszenia konkursu w maju br.

Świadomie zaprojektowany budynek

Na konkurs architektoniczny wpłynęło 13 prac. Sąd konkursowy przyznał pierwszą nagrodę i 40 tys. zł Pracowni Projektowej Piotr Makowski MAQ z Gdyni za „wysoką atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i świadomie zaprojektowany budynek.”

Sąd wysoko ocenił potencjał projektu. Docenił powiązanie budynku z terenem leżącym w głębi działki i istniejącą zielenią wysoką. Jurorom spodobał się pomysł uzupełnienia rekreacji mikro placami, nanizanymi na układ ścieżek. Od frontu, czyli od ul. Ostródzkiej zaprojektowano kawiarnię. Choć jest elementem pływalni, ma oddzielne wejście i można z niej korzystać niezależnie. Przed kawiarnią znajdzie się strefa zieleni ciekawie powiązana z terenem rekreacyjnym, usytuowanym za budynkiem. W pracy przedstawiono atrakcyjne rozwiązania architektoniczno-funkcjonalne wnętrz z bardzo czytelną i elegancko zaplanowaną strefą wejściową z odkrywkami archeologicznymi w podłodze.

Drugą nagrodę i 30 tys. zł otrzymała BDR Architekci z Warszawy. Sąd konkursowy docenił „interesujące rozwiązanie bryły budynku jako świadomie przeskalowanego dla stworzenia jego miastotwórczego charakteru oraz za właściwe powiązanie terenu zieleni leżącego w głębi działki z ul. Ostródzką, jak i ciekawe wnętrza przestrzeni basenów.”

Dwa wyróżnienia przyznano: Pracowni MAMGUSTA ARCHITEKCI z Warszawy i P2PA z Wrocławia. Sąd konkursowy nie przyznał natomiast trzeciej nagrody. Konkurs był prowadzony z udziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Jaka będzie nowa pływalnia na Białołęce

Pływalnia w parterze będzie miała osiem torów do pływania, basen rekreacyjny, brodzik dla najmłodszych oraz jedną zewnętrzną i dwie wewnętrzne zjeżdżalnie. Na tym samym poziomie znajdować się będzie również strefa z saunami, jacuzzi w tym z wodami solankowymi i grotą lodową. Na piętrze zaprojektowano trybuny oraz restaurację z tarasem. Z tarasu będzie się rozpościerał widok na teren zielony – rekreacyjny ze sceną amfiteatru.

Kiedy ruszy budowa

Zwycięzca konkursu zostanie zaproszony do negocjacji w trybie z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po podpisaniu umowy, Pracownia Projektowa Piotr Makowski MAQ w ciągu ok. 10 miesięcy opracuje projekt i uzyska pozwolenie na budowę. Następnie ogłosi przetarg na wykonawcę prac budowlanych. Nastąpi to po uzupełnieniu finansowania zadania.

Białołęka w budżecie posiada na tę inwestycję zarezerwowane 14 mln zł. W maju br. władze Białołęki chciały zmieścić się w kwocie 52,9 mln zł.