Pracownia z Rybnika zwyciężyła w konkursie! To oni zaprojektują ośrodek szkoleniowy Izby Lekarskiej w Gdańsku

Konkurs na projekt Ośrodka Szkoleniowo-Naukowego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku został właśnie rozstrzygnięty. W konkursie zwyciężyła pracownia Toprojekt z Rybnika. Nagrody drugiej nie przyznano, miejsce trzecie ex aequo otrzymały dwie pracownie.

Przy ocenie nadesłanych prac konkursowych Sąd Konkursowy kierował się kryterium trafność i jakość rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem założonego programu inwestycji oraz pozostałych regulaminowych wymagań.

Wszystkie nadesłane na konkurs prace spełniły zapisy planu miejscowego. Z uwagi na dużą, zwartą powierzchnię części szkoleniowej wszyscy uczestnicy umieścili ją w części działki od strony ul. Orzeszkowej, gdzie nie jest wymagane rozdrobnienie zabudowy. Bliżej obecnej siedziby OIL proponowano głównie część hotelową lub sportową. Część szkoleniową we wszystkich przypadkach zaprojektowano na parterze, co ułatwia obsługę dużych wydarzeń. Powiązanie z obecną siedzibą w większości prac polega głównie na połączeniach funkcjonalnych i widokowych między wejściami do poszczególnych części kompleksu, prowadzonych w głębi terenu objętego projektem na przedłużeniu osi prowadzącej do wejścia do OIL. Wszyscy spełnili wymóg stosowania dachów skośnych,

proponując współczesne formy architektoniczne.

Najlepszy okazał się projekt przygotowany przez pracownię Toprojekt z Rybnika, którzy zaproponowali ośrodek jako pawilon zatopiony w parkowej zieleni. Szacowany koszt realizacji ok. 20 mln zł brutto.

Nagrody drugiej nie przyznano, miejsce trzecie ex aequo otrzymały dwie pracownie: HMS Architektura z Koszalina i Roark Studio z Sopotu.