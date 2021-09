Prime Property Prize 2021: Generation Park Y najlepszym Zielonym Budynkiem w Polsce

Biurowiec Generation Park Y w Warszawie zwyciężył w kategorii Zielony Budynek w konkursie Prime Property Prize 2021. Finał plebiscytu odbył się 2 września podczas Gali Prime Property Prize 2021.

- Dziękuję w imieniu całego zespołu projektowego. Zrównoważony rozwój to jeden z naszych celów strategicznych. Ta nagroda to więc dowód, że nasze działania przynoszą zyski nie tylko naszym klientom, ale całemu społeczeństwu. Dodam też, że nagroda to nie tylko wielka satysfakcja, ale i zobowiązanie do dalszego rozwoju ekologicznych rozwiązań - powiedział Rafał Stoparczyk, dyrektor projektu w spółce biurowej Skanska.

Generation Park Y to jeden z najlepszych przykładów podejścia Skanska do tworzenia zrównoważonych, ekologicznych i bezpiecznych przestrzeni do pracy. Został zrealizowany zgodnie z najwyższymi standardami i najbardziej wymagającymi certyfikatami środowiskowymi. W biurowcu i wokół niego wdrażane są rozwiązania przyjazne środowisku. Deweloper zadbał także o zagospodarowanie zielenią przestrzeni między budynkami.

Nagroda w kategorii Zielony Budynek w konkursie Prime Property Prize 2021 jest przyznawana obiektom komercyjnym wybudowanym według zasad budownictwa ekologicznego oraz zrównoważonego rozwoju, wnoszącym na rynek nowatorskie rozwiązania w tym zakresie, których proces inwestycyjny zakończył się w okresie wrzesień 2020 – wrzesień 2021.

Przypomnijmy, że obiekty, które weszły do ścisłego grona finalistów konkursu Prime Property Prize w kategorii Zielony Budynek, to - poza Generation Park Y w Warszawie (Skanska) - Hi Piotrkowska w Łodzi (MMG), Panattoni Park Sosnowiec I (Panattoni Europe), Skyliner w Warszawie (Karimpol Polska) oraz Zielony by Synergia w Łodzi (Synergia Hub).

Konkurs Prime Property Prize, organizowany przez Grupę PTWP SA, wydawcę portali PropertyNews.pl i PropertyDesign.pl, organizatora XI edycji konferencji Property Forum 2021, ma za zadanie wyłonić firmy oraz projekty, które w ostatnim roku miały największy wpływ na wydarzenia na rynku nieruchomości komercyjnych, a także osobistości, których spektakularne działania odegrały kluczową rolę w rozwoju całej branży.