Prime Property Prize 2021: Oto najlepsze biurowce nominowane do nagrody!

Biurowiec Forest, Face to Face Business Campus, Mennica Legacy Tower, Ocean Office Park i Skyliner - oto projekty nominowane w kategorii Inwestycja Roku Rynek Powierzchni Biurowej w konkursie Prime Property Prize 2021. Zapraszamy do głosowania, które potrwa do 22 sierpnia. Finał plebiscytu odbędzie się 2 września podczas Gali Prime Property Prize 2021.

X, jubileuszowa edycja konkursu Prime Property Prize 2021 - wydarzenia towarzyszącego konferencji Property Forum 2021, wkracza w kolejny etap. Przedstawiamy TOP 5 nominacji w każdej kategorii, wyłonionych ze zgłoszeń Czytelników Propertynews.pl i Jury konkursu.

W edycji 2021 nominowane projekty w kategorii Inwestycja Roku Rynek Powierzchni Biurowej to:

Biurowiec Forest w Warszawie (HB Reavis)

Kampus biurowy Forest to jeden z najbardziej zielonych projektów w Polsce. Jest tu łącznie 78 tys. mkw. przestrzeni biurowej, a także lokale usługowe i gastronomiczne na parterze. Swoją polską siedzibę przeprowadzi tutaj m.in. firma Leroy Merlin, która zajmie 12 tys. mkw. powierzchni. Na dachu Forest powstały miejsca odpoczynku dla pracowników, a nawet miejski ogródek warzywny.

Face to Face Business Campus w Katowicach (Echo Investment)

Kompleks biurowy Face2Face Business Campus zlokalizowany jest w Katowicach, przy skrzyżowaniu ulic Grundmanna i Chorzowskiej. Za jego projekt architektoniczny odpowiada Grupa 5 Architekci, natomiast aranżacją przestrzeni między budynkami zajęło się katowickie Biuro Projektowe Małeccy. Pierwsi najemcy kompleksu wprowadzili się do biur już w 2020 r.

Mennica Legacy Tower w Warszawie (Golub Gethouse/Mennica Polska)

Mennica Legacy Tower to kompleks o powierzchni blisko 66 tys. mkw., który tworzy 140-metrowa wieża i 43-metrowy Budynek Zachodni. Cała inwestycja została oddana do użytkowania w listopadzie 2020 r. Kompleks został zaprojektowany przez Goettsch Partners we współpracy z pracownią Epstein.

Ocean Office Park w Krakowie (Cavatina Holding)

Ocean Office Park to wielofunkcyjny projekt powstający na skrzyżowaniu ulic Klimeckiego oraz Nowohuckiej, na Zabłociu, w Krakowie. Docelowo inwestycja w ramach planowanych czterech etapów dostarczy niemal 53 tys. mkw. powierzchni biurowej.

Skyliner w Warszawie (Karimpol Polska)

Skyliner to jeden z najwyższych (195 m) i najbardziej nowoczesnych biurowców Warszawy. Oferuje 45 000 mkw. powierzchni biurowej na 36 kondygnacjach. Najniższe poziomy są przeznaczone na usługi, handel i gastronomię. Posiada w pełni przeszklone, najwyższe w Polsce 16 m lobby oraz Skybar usytuowany na wysokości 165 m.

