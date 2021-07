Prime Property Prize 2021: Oto najlepsze projekty w kategorii Zielony Budynek

Generation Park Y, Hi Piotrkowska, Panattoni Park Sosnowiec, Skyliner i Zielony by Synergia - oto projekty nominowane w kategorii Zielony Budynek w konkursie Prime Property Prize 2021. Zapraszamy do głosowania, które potrwa do 22 sierpnia. Finał plebiscytu odbędzie się 2 września podczas Gali Prime Property Prize 2021.

X, jubileuszowa edycja konkursu Prime Property Prize 2021 - wydarzenia towarzyszącego konferencji Property Forum 2021, wkracza w kolejny etap. Przedstawiamy TOP 5 nominacji w każdej kategorii, wyłonionych ze zgłoszeń Czytelników Propertynews.pl i Jury konkursu.

W edycji 2021 nominowane inwestycje w kategorii Zielony Budynek to:

Generation Park Y w Warszawie (Skanska)

Generation Park Y to jeden z najlepszych przykładów podejścia Skanska do tworzenia zrównoważonych, ekologicznych i bezpiecznych przestrzeni do pracy. Został on zrealizowany zgodnie z najwyższymi standardami i najbardziej wymagającymi certyfikatami środowiskowymi. W biurowcu i wokół niego wdrażane są rozwiązania przyjazne środowisku. Deweloper zadbał także o zagospodarowanie zielenią przestrzeni między budynkami.

Hi Piotrkowska w Łodzi (MMG)

Hi Piotrkowska to wielofunkcyjny kompleks typu mixed - use, który powstał w Łodzi, przy centrum przesiadkowym Piotrkowska Centrum. Inwestycję tworzą dwa budynki o łącznej powierzchni biurowej 21 tys. mkw. klasy A+ oraz 5 tys. mkw. powierzchni handlowo-usługowej. Uzupełnieniem oferty jest budynek hotelowy połączony bezpośrednio z dwudziestopiętrowym wieżowcem, który zyskał status najwyższego łódzkiego biurowca. Kompleks otrzymał ocenę Excellent w systemie certyfikacji BREEAM.

Panattoni Park Sosnowiec I (Panattoni Europe)

Panattoni Park Sosnowiec I o pow. ponad 32 tys. mkw., to nowoczesny obiekt przeznaczony do szerokorozumianych procesów magazynowania oraz lekkiej produkcji. Inwestycja znajduje się na Górnym Śląsku - najbardziej zurbanizowanym i uprzemysłowionym regionie Polski, w pobliżu Euroterminalu multimodalnego Sławków, A4 i bezpośrednio S1. Obiekt przeszedł pomyślnie certyfikację BREEAM International New Construction 2016 na poziomie Excellent, jako pierwsza tego typu inwestycja w Polsce.

Skyliner w Warszawie (Karimpol Polska)

Skyliner to jeden z najwyższych biurowców Warszawy zlokalizowany na warszawskiej Woli. Z wysokością 195 m do dachu jest jednym z najwyższych budynków w Stolicy. Budynek oferuje 45 000 mkw. powierzchni biurowej na 34 piętrach. W wieżowcu znajdują się kondygnacje z przeznaczeniem na usługi i handel oraz ofertę gastronomiczną. Dwupoziomowy Skybar znajdujący się na 165 m wysokości oferuje niezwykłe widoki na panoramę Warszawy. Spektakularne lobby Skylinera o wysokości aż 16 m to jednocześnie najwyższe lobby biurowe w Polsce. Inwestycja otrzymała certyfikat BREEAM: Excellent.

Zielony by Synergia w Łodzi (Synergia Hub)

Zielony by Synergia to pierwszy, pasywny budynek biurowy w samym centrum Łodzi. Zbudowany w szacunku do przyrody i człowieka. Oszczędność energetyczna: konstrukcja budynku, panele fotowoltaiczne (40 proc. energii) ani jednego okna skierowanego na południe.

Grupa PTWP SA, wydawca portali PropertyNews.pl i PropertyDesign.pl, organizator XI edycji konferencji Property Forum 2021, wraz z redakcją serwisów organizują po raz dziesiąty konkurs Prime Property Prize 2021.

Konkurs Prime Property Prize ma za zadanie wyłonić firmy oraz projekty, które w ostatnim roku miały największy wpływ na wydarzenia na rynku nieruchomości komercyjnych, a także osobistości, których spektakularne działania odegrały kluczową rolę w rozwoju całej branży.

Dowiedz się więcej o konkursie Prime Property Prize.