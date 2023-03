Producent podłóg szuka najlepszego projektu wnętrza

Wystartowała 5. edycja konkursu na projekt wnętrza organizowanego przez producenta podłóg, firmę Jawor-Parkiet. W tym roku w rozszerzonej formule.

Wystartowała 5. edycja konkursu dla architektów i projektantów organizowanego przez markę Jawor-Parkiet.

W tym roku uczestnicy konkursu walczą o nagrodę główną w dwóch kategoriach: projekt wnętrza i realizacja.

W każdej kategorii są cztery czterech subkategorie: sypialnia, salon, pokój dziecięcy i przestrzeń komercyjna.

Laureaci I miejsca w każdej z dwóch kategorii otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 10 tys. zł.

Na zgłoszenia jest czas do 12 maja 2023 r.

Jawor-Parkiet, polski producent podłóg drewnianych ponownie zaprasza architektów, profesjonalistów, studentów i młodych projektantów wnętrz, pracownie architektoniczne oraz wszystkich przedstawicieli branży projektowej do udziału w kreatywnym konkursie na najlepszy projekt wnętrza z zastosowaniem podłóg z oferty marki.

Wraz z początkiem marca wystartowała piąta edycja Jawor-Parkiet Design Awards. W tym roku uczestnicy konkursu walczą o nagrodę główną w dwóch kategoriach: projekt wnętrza i realizacja.

Prace należy przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie konkurs.jawor-parkiet.pl przydzielając wizualizację lub zdjęcie do jednej z czterech subkategorii: sypialnia, salon, pokój dziecięcy i przestrzeń komercyjna. Na zgłoszenia jest czas do 12 maja 2023 r.

Rozszerzona formuła konkursu

– To już piąta edycja konkursu Jawor-Parkiet Design Awards i niezmiernie cieszy nas fakt, że jego popularność z roku na rok wzrasta. W tegorocznej odsłonie dajemy architektom i projektantom jeszcze więcej możliwości zaprezentowania swojej kreatywności i twórczego potencjału – mówi Grzegorz Sadowski, Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju Sieci Sprzedaży Jawor-Parkiet.

– Z tą myślą rozszerzyliśmy formułę wprowadzając podział na dwie kategorie: projekt i realizację. Ponadto uczestnicy tej edycji mogą tworzyć projekty w oparciu o jeszcze szerszą gamę naszych podłóg drewnianych. Bowiem do dobrze znanych kolekcji jak FertigParkiet, FertigDeska, Chevron, Design Experience, Luxury oraz Retro Collection dołączyła najnowsza Zero Waste, doceniona już za wzornictwo nagrodą Dobry Wzór 2022. Jesteśmy bardzo ciekawi tegorocznych projektów, bo piękne wnętrza z naszymi podłogami w roli głównej, to dla nas ogromna satysfakcja i powód do dumy – dodaje.

Firma zaprasza do udziału w kreatywnym konkursie na najlepszy projekt wnętrza z zastosowaniem podłóg z oferty marki. Na zdjęciu podłoga FertigParkiet Dąb Classic, fot. mat. prasowe

Nagrody i wyróżnienia

Jakość, oryginalność, wartości wizualne oraz funkcjonalność przesłanych projektów, to cechy które będą brać po uwagę jurorzy, aby wyłonić najlepsze prace. Przyznane zostaną dwie nagrody główne (po jednej w każdej kategorii) oraz dwa wyróżnienia (po jednym w każdej kategorii).

Laureaci I miejsca w każdej z dwóch kategorii otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 10 tys. zł.

Nagrodami dla autorów wyróżnionych prac będzie profesjonalna sesja wizerunkowa oraz voucher na audyt mediów społecznościowych. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 maja 2023 r.