Profesor krakowskiej ASP wygrał konkurs na projekt w Łasku

Gmina Łask rozstrzygnęła konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na opracowanie koncepcji projektu pomnika "Ławeczka z Janem Łaskim". Autorem zwycięskiego projektu jest dr hab. Karol Badyna – polski rzeźbiarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Wykonany z brązu monument stanie na pl. gen. Jarosława Dąbrowskiego naprzeciw Kolegiaty, a jego odsłonięcie zaplanowano na wrzesień br.

Autorem zwycięskiego projektu jest dr hab. Karol Badyna. W swojej twórczości zajmuje się głównie rzeźbą portretową. Posiada liczne realizacje pomnikowe w Polsce oraz w USA, Izraelu, Portugalii, Niemczech, we Włoszech, na Białorusi, Estonii i w Singapurze - informuje oficjalny portal miejski w Łasku.

Artysta tak opisał wykreowaną przez siebie ideę: "Dla podkreślenia podwójnej roli Jana Łaskiego jako kanclerza królewskiego oraz prymasa Polski „Ławeczka z Janem Łaskim” została podzielona na kilka odrębnych części. To rozwiązanie plastyczne pozwala także na wyraźne ukazanie atrybutów, które wiążą się z tymi odrębnymi funkcjami. Kanclerz koronny jest ukazany razem z kodeksem aktów prawnych „Statutem Łaskiego”, natomiast insygnia arcybiskupie są ukazane w postaci infuły z herbami Korab oraz pastorałem. Wskazana lokalizacja pomnika „Ławeczka z Janem Łaskim” w naturalny sposób wymusza umieszczenie frontu pomnika po skosie w stosunku do dwóch kierunków ciągów pieszych. Kierunek głowy Jana Łaskiego jest wyraźnie zwrócony w stronę Kolegiaty. To rozwiązanie kompozycyjne łączy jednocześnie wymogi najbliższego otoczenia pomnika jak i tego istotnego - dalszego otoczenia, jakim jest perspektywa Kolegiaty. „Ławeczka z Janem Łaskim” posiada miejsca do siedzenia i pewną atrakcję związaną z faktem, że osoby stykające się z rzeźbą Jana Łaskiego mogą dzierżyć na chwilę pastorał - symbol biskupiej władzy pasterskiej. Rozwiązanie plastyczne „Ławeczki z Janem Łaskim” rezygnujące z oparcia ławki stwarza wiele dodatkowych możliwości prezentacji pomnika z różnych stron, nie wspominając już o możliwości trzymania w ręku pastorału".