Projekt Macieja Franty z kolejną nagrodą

Pracownia Franta Group z pewnością może zaliczyć ten rok do udanych. Zlokalizowana w Chorzowie Villa Reden szkicu Macieja Franty zdobyła kolejną już nagrodę architektoniczną.

Po zdobyciu pierwszej nagrody w organizowanym przez The Architecture Community konkursie World Design Awards 2021, otrzymaniu nagrody w plebiscycie DNA Paris Design Awards, wygraniu Iconic Awards 2021, awansowaniu do ścisłej, finałowej 20-stki międzynarodowego konkursu The Plan Award 2021 jako jedyny projekt z Polski w swojej kategorii oraz znalezieniu się na finałowej krótkiej liście 16 edycji Eurasian Prize wyróżniającej najlepsze europejskie i azjatyckie projekty (ponownie, jako jedyny projekt z Polski), Villa Reden zgarnia kolejną nagrodę!

Tym razem jest to European Property Awards. - Ta nagroda niezwykle nas cieszy, gdyż to jeden z najważniejszych konkursów roku, a laureaci wybierani są spośród tysięcy zgłoszeń - komentuje arch. Maciej Franta.

O projekcie Villa Reden

Villa Reden w Chorzowie to zespół czterech dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych podzielonych na niezależnie funkcjonujące części, w których znajduje się w osiem apartamentów na wynajem. Zlokalizowana jest w północno-wschodniej części Chorzowa, w zabytkowym Parku Redena, wśród wyjątkowego sąsiedztwa o dużej wartości historycznej. Budynek swoją niebanalną formą wpisuje się w wymagające architektonicznie otoczenie, wpisując się w tkankę miejską i otwierając się na bliskie sąsiedztwo przyrody. Bryła dopasowała się do nieregularnego terenu kształtem, a okalające ją balkony i tarasy o zaokrąglonym kształcie nawiązują do międzywojennej zabudowy willowej otoczenia.

