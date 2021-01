Projekt Małeccy Biuro Projektowe z nominacją do nagrody Miesa van der Rohe

Nowy Werdon w Rudzie Śląskiej otrzymał nominację do nagrody im. Miesa van der Rohe, najważniejszej architektonicznej nagrody w Europie - poifnormowali na swojej stronie w serwisie Facebook autorzy projektu, Małeccy Biuro Projektowe.

Nowy Werdon to inwestycja zrealizowana w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej, wpisująca się w podejmowane ostatnimi laty na Śląsku działania rewitalizujące zniszczonych szkodami górniczymi dzielnic mieszkaniowych. Ruda Śląska, chociaż znajdująca się 15 minut od centrum Katowic, mocno kontrastuje ze stolicą regionu. W dalszym ciągu jest w większości zaniedbana, znajdujące się tam tereny, spauperyzowane.

– Zaciekawiło nas wyzwanie – przyznają architekci z pracowni Małeccy biuro projektowe. – Wciągnęła nas ta forma akupunktury z zachowaniem układu urbanistycznego oraz tektoniki zabudowy, ale z nową jakością przestrzeni architektonicznej – wyjaśniają.

Projekt nawiązuje dialog z otoczeniem, wpisując się w robotniczy charakter dzielnicy, a jego delikatna neo-gotycka strzelistość z jedną kalenicą oraz ceramiczna cegła na elewacjach nawiązują do znajdującego się nieopodal neogotyckiego kościoła z 1909 roku, spełniając jednocześnie wytyczne Konserwatora Miejskiego.

Nowoczesny charakter elewacjom nadaje z kolei sposób ułożenia okładziny, którą poprowadzono w równych rzędach, z pionowymi spoinami. Inspiracją dla układu funkcjonalnego była natomiast typowa angielska zabudowa. Obiekt tworzy pięć trzykondygnacyjnych „szeregówek” z miejscem postojowym na poziomie wejścia i garażem oraz salonem z dostępem do tarasu i małego ogródka z kręconymi schodami (to z kolei nawiązanie do tradycji śląskiej). Dwie ostatnie kondygnacje budynku to apartamenty, w tym również lokale z antresolami, które z parterem łączy klatka schodowa i winda.

– Budynek stał się wydarzeniem estetycznym w Rudzie Śląskiej – zdecydowanie lepsze materiały, prosty, klarowny pomysł i dobra jakość przestrzeni podniosły standard wyzwań projektowych w mieście – konkludują architekci.