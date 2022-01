Property Design Awards 2022 rozdane! Oto zwycięzcy

Znamy zwycięzców kolejnej edycji konkursu Property Design Awards. Statuetki w 8 kategoriach trafiły do rąk zwycięzców podczas uroczystej gali, która odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach podczas 4 Design Days 2022. Organizatorem plebiscytu jest PropertyDesign.pl. W tym roku Jury przyznało także dwie Nagrody Specjalne.

Property Design Awards 2022 zostały przyznane w 8 kategoriach. Zwycięzcy konkursu zostali wybrani na podstawie głosowania Czytelników portali Propertydesign.pl i Propertynews.pl oraz znakomitego grona Jury plebiscytu w składzie:

Agnieszka Kaczmarska , architekt, ARSIS Atelier Projektowe

, architekt, ARSIS Atelier Projektowe Robert Konieczny , architekt, założyciel, KWK Promes

, architekt, założyciel, KWK Promes Krzysztof Koszewski , dziekan, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska

, dziekan, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska Ewa Kuryłowicz , generalny projektant, wiceprezes, Kuryłowicz & Associates

, generalny projektant, wiceprezes, Kuryłowicz & Associates Bohdan Lisowski , prezes zarządu, SARP

, prezes zarządu, SARP Mikołaj Machulik , prezes zarządu, SARP Katowice

, prezes zarządu, SARP Katowice Rainer Mahlamäki , Architect, Co-founder, Lahdelma & Mahlamäki architects

, Architect, Co-founder, Lahdelma & Mahlamäki architects Edward Schwarz , General Manager, Holcim Foundation for Sustainable Construction

, General Manager, Holcim Foundation for Sustainable Construction Małgorzata Burzec-Lewandowska , redaktor naczelna, PropertyDesign.pl, zastępca redaktora naczelnego, PropertyNews.pl

, redaktor naczelna, PropertyDesign.pl, zastępca redaktora naczelnego, PropertyNews.pl Robert Posytek, redaktor naczelny, PropertyNews.pl, zastępca redaktora naczelnego, PropertyDesign.pl

Oto lista nagrodzonych:

Bryła - Hotel: Cukrownia Żnin

Projekt Cukrownia Żnin to przede wszystkim rewitalizacja, czyli przywrócenie do życia zapomnianego obiektu. W przeszłości Cukrownia była miejscem pracy dla znacznej części mieszkańców miasta. Po zamknięciu cukrowni na mapie Żnina pojawiła się miejska luka. Celem autorów projektu było przywrócenie tego obszaru miastu i jego mieszkańcom. Ostatecznie udało się przystosować dawną cukrownię do pełnienia nowych funkcji, spełniając współczesne normy budowlane i przepisy oraz pozostawiając niezmienioną formę.

Nagrodę odebrali: prezes Grupy Arche, Władysław Grochowski, członek zarządu Arche, Piotr Grochowski oraz Marek Bulak, właściciela pracowni Bulak Projekt.

- Bardzo dziękuję za tę nagrodę, nie spodziewałem się jej! Obiekt miał być do wyburzenia, jednak znalazł się taki wariat jak Grochowski... A może pasjonat? Mamy obiekt i mamy nagrodę. W Bytomiu zakupiliśmy Szombierki, czekajcie na nowe! - mówił Władysław Grochowski.

- Myśmy tutaj naprawdę zbudowali hotel wewnątrz tej cukrowni, przeplatając nowe elementy projektu z tym, co zastaliśmy. Było to dosyć duże wyzwanie, wymagało ciężkiej pracy przez 3 lata. Bardzo jesteśmy zadowoleni!- dodał Marek Bulak.

- Chciałem podziękować wszystkim osobom, które były zaangażowane w ten projekt. Dzięki nim on bardzo wyjątkowy. To wasza zasługa! - mówił Piotr Grochowski.

Wśród nominowanych w tej kategorii znalazły się następujące obiekty: Hampton by Hillton Kraków Airport, Crystal Mountain w Wiśle, AC Hotel by Mariott Kraków, Hotel Cukrownia Żnin i Hotel Lovesea w Rewalu.

Bryła - Biurowiec: Cavatina Hall w Bielsku-Białej