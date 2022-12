Property Design Awards 2023: Która przestrzeń handlowo-usługowa zasługuje na nagrodę?

PZO Food Hall, cocktail bar Paradiso, salon fryzjerski Sylwii Gaczorek, salon Świat Drzwi czy YES Pop-Up Store - która z przestrzeni handlowo-usługowych zgarnie prestiżową nagrodę w trwającym konkursie Property Design Awards 2023? Trwa głosowanie, którego wyniki poznamy podczas 4 Design Days 2023 w Katowicach.

Nagroda Property Design Award jest wręczana od 2016 roku. Co roku nagradzamy architekturę i wzornictwo budynków, wnętrz, a także przestrzeni publicznych. Które wnętrza przestrzeni handlowo-usługowych mają szansę zgarnąć nagrodę w tym roku?

PZO Food Hall w Warszawie

(inwestor: White Star Real Estate, projekt APA Wojciechowski)

Przestrzeń Food Hall w Fabryce PZO wypełniły koncepty kulinarne z różnych stron świata - Amo La Pasta (włoska), Barszcz (wschodnio-europejska), Big Chicken (amerykańska), Big Dog Burger (amerykańska), Kimi Sushi (azjatycka), Mari Cruz (meksykańska) oraz kawiarnia znajdująca się w specjalnie odrestaurowanym i przebudowanym samochodzie Nysa. Znajdujący się przy ul. Grochowskiej 312 kompleks Fabryki PZO został zrealizowany przez White Star Real Estate oraz Cain International. W ramach kompleksu powstały nowoczesne biura i mieszkania, a z końcem wakacji również siłownia Zdrofit.

Przestrzeń Food Hall w Fabryce PZO wypełniły koncepty kulinarne z różnych stron świata - Amo La Pasta (włoska), Barszcz (wschodnio-europejska), Big Chicken (amerykańska), Big Dog Burger (amerykańska), Kimi Sushi (azjatycka), Mari Cruz (meksykańska) oraz kawiarnia znajdująca się w specjalnie odrestaurowanym i przebudowanym samochodzie Nysa, fot. mat. pras.

Restauracja i cocktail bar Paradiso w Fabryce Norblina w Warszawie

(projekt: 370 studio)

Paradiso znajduje się przy głównym ciągu komunikacyjnym Fabryki Norblina. Inwestorzy chcieli, aby klimat miejsca przywoływał skojarzenia z Ameryką Południową oraz Karaibami, ale nie w sposób dosłowny, a bardziej wyszukany.

Paradiso jest połączeniem cocktail baru z casualową restauracją, w którym historyczne elementy budynku przeplatają się z rajską kolorystyką, roślinnością i eleganckimi detalami. Jego sercem jest bar, obłożony naprzemiennie butelkowo-zielonymi płytkami oraz paskami lustra.

Paradiso znajduje się przy głównym ciągu komunikacyjnym Fabryki Norblina. Inwestorzy chcieli, aby klimat miejsca przywoływał skojarzenia z Ameryką Południową oraz Karaibami, ale nie w sposób dosłowny, a bardziej wyszukany, fot. Aleksandra Miszkurka

Zadaniem architektów było nie tylko wkomponowanie współczesnej funkcji w poprzemysłową architekturę, ale również wyeksponowanie elementów wskazanych przez konserwatora zabytków. Szczególne wyzwanie stanowiło wpasowanie w aranżację restauracji stalowych szyn, służących dawniej do transportu towarów w taki sposób, by były dobrze widoczne, a jednocześnie nie przeszkadzały w użytkowaniu miejsca i wzbogaciły wizualnie lokal. Finalnie szyny zostały przykryte szklaną taflą, którą udało się zrównać z poziomem posadzki.

Rajskim akcentem jest mural, namalowany na schodach, nawiązujący do obrazu Lucasa Cranacha „Adam i Ewa”. W wystroju „Paradiso” dominują naturalne materiały: drewno dębowe oraz ceramika w postaci płytek i okładzin.

Salon fryzjerski Sylwii Gaczorek w Warszawie

(inwestor: Sylwia Gaczorek, projekt: Sikora Wnętrza)

. Autorem niezwykłego i odważnego projektu jest zespół architektów z prof. Janem Sikorą na czele, założycielem znanego gdańskiego biura Sikora Wnętrza i wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Od samego początku intencją Sylwii Gaczorek było uczynienie z jej salonu, kreatywnej przestrzeni sztuki. Ma wyznaczać trendy i oddawać temperament pracujących w nim stylistów, fot. Tom Kurek

Salon Świat Drzwi w Gdańsku

(inwestor: Świat Drzwi, projekt: Szymon Hanczar)

Gdański salon marki Świat Drzwi charakteryzuje się nie tylko śmiałym użyciem nietypowego monokoloru, ale także planem funkcjonalnym i rozwiązaniami ułatwiającymi pracę handlowcom oraz zakupy klientom. Charakterystyczny kolor brandu został użyty w strefie obsługi klienta oraz strefie z próbnikami. Są to przestrzenie styku odbiorcy z marką, która jest multibrandem. Wszystkie przestrzenie ekspozycyjne oparto na kolorystyce neutralnej, stanowiącej optymalne tło dla stale zmieniającej się oferty produktowej.

Gdański salon marki Świat Drzwi charakteryzuje się nie tylko śmiałym użyciem nietypowego monokoloru, ale także planem funkcjonalnym i rozwiązaniami ułatwiającymi pracę handlowcom oraz zakupy klientom, fot. mat. pras.

YES Pop-Up

(inwestor: Yes, projekt MODE:LINA)

Pierwszy pop up store YES, zaprojektowany przez poznańskie studio architektoniczne mode:lina™, zagościł w Gdyni. Jego wygląd odzwierciedla wartości wyznawane przez markę biżuteryjną: bunt, odwagę i autentyczność. - Połączyliśmy w jednym obiekcie dwie wspaniałe dziedziny sztuki - architekturę oraz szlachetne rzemiosło marki YES - mówi Anna Kazecka-Włodarczyk, projektantka pawilonu.