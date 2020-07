Przed nami rozstrzygnięcie Wienerberger Brick Award 2020. Wśród nominowanych - projekt z Polski

Gala międzynarodowego konkursu Brick Award odbyłaby się w czerwcu br., jednak ze względu na pandemię wydarzenie zostało przesunięte w czasie. Nagrody zostaną wręczone 23 września br. podczas gali online. Wśród 50 najlepszych architektonicznych projektów z ceramiki znalazł się budynek Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który decyzją jury polskiej edycji konkursu otrzymał nagrodę Grand Prix oraz nagrodę w kategorii Sharing Public Spaces. Tym samym projekt autorstwa pracowni Baas Arquitectura, Grupa 5 Architekci i MAŁECCY biuro projektowe reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej.

Wienerberger Brick Award to nagroda architektoniczna, regularnie przyznawana od 2004 roku. Konkurs wyróżnia obiekty o niebanalnej architekturze, w których rolę główną grają materiały ceramiczne, cegły i dachówki. Ich niestandardowe, kreatywne zastosowanie jest jednym z kilku kluczowych kryteriów wyboru zwycięzców w konkursie, który od ponad 16 lat docenia innowacyjną architekturę ceglaną, pokazując jak różnorodne mogą być wyroby ceramiczne stosowane w budynkach i ich otoczeniu.

Jury

Tegoroczni zwycięzcy wybierani byli przez jury, w którym znaleźli się architekci z pięciu krajów: Helena Glantz, Urban Design (Szwecja) - laureatka nagrody Brick Award 2018 w kategorii Building Outside the Box, Toni Gironès Saderra, Estudi d'Arquitectura Toni Gironès (Hiszpania), Tina Gregoric, Dekleva Gregoric Architects (Słowenia), Mette Kynne Frandsen, Henning Larsen Architects A/S (Dania) oraz Jonathan Sergison, Sergison Bates Architects (Wielka Brytania).

Nominowane projekty

Do tegorocznej nagrody zostało zgłoszonych 644 projektów z 55 krajów Ze wszystkich zgłoszeń wybrano 50 projektów, które przeszły do ścisłego finału. Członkami pre-jury byli dziennikarze zajmujący się architekturą: Anneke Bokern (Holandia), Christian Holl (Niemcy) i Jonathan Glancey (Wielka Brytania).

Nagrody

Pula nagród wynosi łącznie 29 500 EUR i zostanie rozdzielona pomiędzy zwycięzców każdej z pięciu kategorii. Wienerberger nie uczestniczy w wyborze zwycięzców i w żaden sposób nie wpływa na wynik konkursu, co gwarantuje obiektywną decyzję o przyznaniu nagród. Oficjalna ceremonia ogłoszenia zwycięzców i wręczenia nagród odbędzie się 23 września 2020 r., i po raz pierwszy ze względu na pandemię koronawirusa, odbędzie się za pośrednictwem kanałów cyfrowych.

Kategorie

W Wienerberger Brick Award 2020 przyznane zostaną nagrody w pięciu różnych kategoriach konkursowych, a spośród nich wyłonione zostanie również Grand Prix. Dodatkowo zostanie przyznana nagroda specjalna. Wśród nominowanych znalazły się projekty:

Feeling at Home: z Meksyku, Hiszpanii, Niemiec, Belgii, Wietnamu i Argentyny – 11 nominacji,

Living together: z Rwandy, Iranu, Holandii, Boliwii, Belgii, Portugalii, Argentyny i Chile- 10 nominacji,

Working together: z Holandii, Niemiec, Argentyny, Austrii i Korei Południowej - 9 nominacji,

Sharing public spaces: z Polski, Chin, Niemiec, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii i Wietnamu - 11 nominacji,

Building outside the box: z Indii, Rwandy, Niemiec, Chin, Nepalu, Argentyny i Zimbabwe - 9 nominacji.

Polski reprezentant w międzynarodowym finale

Polskę reprezentuje budynek Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, za którego projekt odpowiadają: pracownia Baas Arquitectura z Hiszpanii, Grupa 5 Architekci i MAŁECCY biuro projektowe. Decyzją Jury polskiej edycji konkursu w 2019 roku, projekt otrzymał Grand Prix oraz nagrodę w kategorii Sharing Public Spaces. Jury szczególnie doceniło fakt stworzenia przyjaznej przestrzeni edukacyjnej w centrum miasta oraz dostrzegło w niej inspiracje zarówno przemysłową architekturą regionu, jak i tradycją śródziemnomorską. W wyróżnionym projekcie zostały zastosowane trzy podstawowe materiały – ceramika, drewno i beton, których zestawienie zadecydowało o oryginalnym charakterze obiektu.