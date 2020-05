Przedstawiciele 5 krajów finalistami I etapu międzynarodowego konkursu. Są Polacy

Architekci, projektanci i studenci z Polski, Rosji, Ukrainy, Mołdawii i Kazachstanu to finaliści I etapu międzynarodowego konkursu organizowanego przez polskiego producenta płytek. 18 maja międzynarodowe jury, pod przewodnictwem Borisa Kudlički, scenografa i projektanta wnętrz, uznanego na całym świecie, wybrało laureatów w trzech kategoriach: Everyday Design, Unlimited Architecture i Young Power.

REKLAMA

Międzynarodowe jury wyłoniło zwycięzców pierwszego etapu III edycji konkursu Tubądzin Design Awards. Są nimi architekci, projektanci i studenci z Polski, Rosji, Ukrainy, Mołdawii i Kazachstanu.

10 stycznia ruszyła kolejna, trzecia już edycja wydarzenia, na które czekają architekci i projektanci z Polski i zagranicy. Do tej pory, od początku istnienia imprezy, zgłoszono do udziału w konkursie projekty z ponad 40 krajów. W tym tak egzotycznych dla europejskiej tradycji architektonicznej jak Bangladesz, Irak czy Indie.

18 maja międzynarodowe jury, pod przewodnictwem Borisa Kudlički, scenografa i projektanta wnętrz, uznanego na całym świecie, wybrało laureatów I pierwszego etapu w trzech kategoriach: Everyday Design, Unlimited Architecture i Young Power.

Obecnie warunki naszego życia zmieniły się w związku z pandemią COVID-19 i o wiele więcej przebywamy w przestrzeniach zamkniętych, których funkcje muszą być dostosowane do zmieniających się potrzeb. Dlatego przedstawiciele jury szukali prac, w których uważne podejście autorów do haseł przewodnich tegorocznego konkursu: #nature, #future i #freedom, uwzględniało również „postpandemiczne” możliwości realizacji projektów oraz nowe potrzeby przyszłych użytkowników.

– Nasz konkurs zdobył uznanie w ponad 40 krajach, nieustannie poszerzamy sieć kontaktów w branży architektury i projektowania, poprzez dzielenie się wiedzą i wymianą doświadczeń w ramach wydarzeń organizowanych przez Tubądzin. Obecna sytuacja związana z koronawirusem nie osłabiła popularności Tubądzin Design Awards wśród zagranicznych biur architektonicznych i studentów kierunków związanych z projektowaniem – w pierwszym etapie wpłynęło 218 prac z całego świata. W nadesłanych pracach widać, jak izolacja społeczna, konieczność łączenia funkcji przestrzeni prywatnych z publicznymi, potrzeba znalezienia azylu w zatłoczonych pomieszczeniach wpłynęła na kreatywność autorów nadsyłanych projektów. W swoich projektach architekci szukali odpowiedzi m.in. na pytania o nowe funkcje przestrzeni biurowych, nowe możliwości inwestycyjne dopasowane do czasów po pandemii, nową funkcjonalność przestrzeni prywatnych – mówi Ewa Kryszkiewicz, Development and Cooperation with Architect Manager w Grupie Tubądzin, pomysłodawczyni konkursu.

W kategorii Everyday Design zwyciężył Vadim Crasnojon z Republiki Mołdawi. Płytki, które wykorzystał do projektu niezwykłej łazienki to wielkoformatowe gresy Monolith, z kolekcji Grand Cave. Drugie i trzecie miejsce przypadło dwóm projektom architektki z Federacji Rosyjskiej, Oldze Lupandinie.