Przegląd Sztuki Survival: trwa konkurs na realizacje artystyczne

W budynku legendarnego Pafawagu, jednej z największych w Europie fabryk maszyn i taboru kolejowego, w dniach 25-29.06.2021, odbędzie się 19. edycja wrocławskiego Przeglądu Sztuki Survival. Do 14 lutego artyści sztuk wizualnych mogą zgłaszać swoje prace do konkursu na realizacje artystyczne.

Od 18 lat Survival podejmuje wyzwanie wprowadzania sztuki współczesnej do nietypowych, często niedostępnych na co dzień, przestrzeni miejskich. W ramach wystawy głównej artyści z Polski i zagranicy prezentują prace z obszarów malarstwa, rzeźby, instalacji dźwiękowych i wideo. W tym roku będą mieli okazję zmierzyć się z niezwykłą lokalizacją.

Kotłownia to część byłej Państwowej Fabryki Wagonów Pafawag we Wrocławiu, do lat 80. jednej z największych w Europie fabryk maszyn i taboru kolejowego, przed drugą wojną światową znanej jako fabryka Linke-Hoffman-Werke. – Produkowano w niej dosłownie wszystko, co mogło poruszać się na torach – lokomotywy, wagony kolejowe różnego przeznaczenia, wagoniki dla kolejek górskich, ale również tramwaje, ciągniki, maszyny dla przemysłu spożywczego – mówi Ewa Pluta z Muzeum Miejskiego Wrocławia. Dzisiaj dawny Linke-Hofmann-Werke/Pafawag pod nazwą Bombardier Transporter Polska zatrudnia dziesięć razy mniej osób niż w latach swojej świetności, będąc jednocześnie jedną z niewielu w mieście fabryk, która liczy ponad 100 lat i nadal działa w tym samym miejscu. Obecne tereny wrocławskiego Pafawagu przekształcane są w usługowo-mieszkaniowy fragment miasta. Kotłownia będzie jego częścią.

Konkurs na realizacje artystyczne

Budynki i historia Pafawagu oferują istotny kontekst dla hasła „Nigdzie stąd nie pojedziecie”, zarówno jako ślad po innym porządku produkcyjnym i obieranym kierunku rozwoju, jak i w dosłownym badaniu historii mobilności. Organizatorom zależy jednak, by wystawa w 2021 nie była ściśle poświęcona samemu Pafawagowi.

Jednym z wielu dotąd niekwestionowanych, a gwałtownie weryfikowanych przez pandemię COVID-19, filarów życia społecznego jest utożsamianie wolności i prawa do przemieszczania. „Mobilność – rozumiana jako kosmopolityzm, elastyczność, podróżowanie i dynamizm – do niedawna była jednym z wyrazów pozycji społecznej i artystycznej. W perspektywie świata sztuki, sieciowanie i bycie wszędzie miały być jednym z warunków sukcesu, a przynależenie do różnych miejsc i kontekstów jednym z elementów budowania widzialności i kapitału symbolicznego” – czytamy w tekście kuratorskim. Nowym sposobem funkcjonowania staje się tymczasem bezruch.

Artyści i artystki mają czas na składanie propozycji prac do 14 lutego 2021 roku. Należy wypełnić formularz dostępny za pośrednictwem strony www.survival.art.pl i przesłać go wraz z niezbędnymi załącznikami na adres: konkurs@survival.art.pl. Kuratorzy i kuratorki wybiorą projekty, które zostaną zrealizowane w monumentalnej przestrzeni przy ul. Fabrycznej 14 we Wrocławiu.

Przegląd Sztuki Survival to artystyczne przedsięwzięcie obliczone na maksimum konfrontacji z widzem, realizowane poza instytucjami wystawienniczymi – w miejscach porzuconych, w gmachach publicznych i na otwartych przestrzeniach. Ambicją organizatorów Przeglądu jest wprowadzenie podnoszonych przez współczesną sztukę problemów do społecznego dyskursu i prowokowanie odbiorców do żywych reakcji. Sztuka realizowana poza obszarami, gdzie jej obecność jest usprawiedliwiona i chroniona, zderza się z rzeczywistością zaanektowaną przez masowe środki przekazu, reklamę, ekonomię i politykę.

19. Przegląd Sztuki SURVIVAL

„Nigdzie stąd nie pojedziecie / You ain’t going nowhere”

25-29.06.2021

Kotłownia

Fabryczna 14, Wrocław

Organizator Przeglądu: Fundacja Art Transparent

Dyrektor Przeglądu: Michał Bieniek

Kuratorzy: Michał Bieniek, Daniel Brożek (Scena Dźwiękowa), Anna Kołodziejczyk, Małgorzata Miśniakiewicz (Scena Wideo), Ewa Pluta

Partner strategiczny: Pracownia Projektowa Maćków

Przegląd jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.