Przetarg na koncepcję architektoniczną ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt w Krakowie

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt.

W oparciu o ten materiał, będziemy zlecać przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę – informuje Łukasz Szewczyk, dyrektor ZIM w Krakowie. Aktualnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na realizację zabezpieczono kwotą 4,9 mln zł.Jako teren pod budowę ośrodka dla dzikich zwierząt wskazana została w konsultacjach społecznych działka numer 18/3, obręb 79 Podgórze, na obszarze Lasów Tynieckich w Krakowie. Nieruchomość znajduje się na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Tyniec – Wschód”.

Przewiduje się, że w ciągu roku ośrodek będzie mógł przyjąć i obsłużyć ok. 3 tys. osobników. Początkowo inwestycja ma objąć 1,8 ha z możliwością rozbudowy do ok. 3 ha. Układ obiektów na terenie inwestycji zostanie zaprojektowany tak, aby była możliwość rozbudowy Ośrodka o kolejne woliery dla zwierząt – zgodnie z bieżącymi potrzebami funkcjonującego kompleksu.