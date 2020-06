Rozstrzygnięto konkurs na pomnik Żołnierzy Wyklętych. Zwyciężył projekt, który prowokuje do dialogu

Tomasz i Konrad Urbanowiczowie wygrali konkurs na projekt pomnika Żołnierzy Wyklętych. Pomnik ma powstać na skwerze u zbiegu ulic Glinianej, Borowskiej i Dyrekcyjnej we Wrocławiu.

REKLAMA

Konkurs na projekt pomnika został ogłoszony we wrześniu 2019 r. W konkursie mogli wziąć udział artyści plastycy i architekci, a także inni wykonawcy, którzy w ostatnich 10 latach stworzyli umieszczone w przestrzeni publicznej dzieło sztuki upamiętniające osobę lub wydarzenie historyczne - podaje portal wroclaw.pl.

I miejsce w konkursie

Do drugiego etapu konkursu przeszło pięć prac. Ostatecznie I miejsce w konkursie zdobyła praca przygotowana przez Tomasza Urbanowicza i Konrada Urbanowicza.

– Autorzy zwycięskiego projektu w przestrzeni placu umieszczają szklane bloki z zastygłymi, jakby zamrożonymi sylwetkami żołnierzy. To wyrazisty monument - jak ocenił sąd konkursowy - dzieło prowokuje do dialogu, skłania do głębokiej refleksji i poznawania historii. Wywołuje interakcję z widzami – mówi Jerzy Pietraszek, dyrektor Wydziału Kultury w Urzędzie Miejskim Wrocławia – Główną nagrodę przyznano za przedstawienie dramatycznej historii w sposób jednoznaczny, ale niedopowiedziany oraz za stworzenie nowej przestrzeni publicznej o wysokiej randze – dodaje.

Autorzy projektu podkreślają: – Takie rozwiązanie plastyczne tworzy bryły –wielowymiarowe rzeźby z tajemniczymi szklanymi postaciami wewnątrz, a przede wszystkim, z niekończącą się grą światła i cienia oraz subtelnych efektów optycznych, powstających dzięki różnym fakturom, różnicom przezroczystości i grubości w piecowych szkłach. Postaci ustawione są wewnątrz brył w różnych kierunkach. Zależnie od kąta obserwacji poruszającego się widza, szklane postaci, są mniej lub bardziej widoczne. Symbolicznie uzyskiwany jest w ten sposób efekt ich działalności konspiracyjnej lub też prób wymazywania przez ówczesną władz.

II nagrodę otrzymała praca Barbary Getter i Andrzeja Gettera.

Laureaci I miejsca otrzymają nagrodę w wysokości 50 tys. zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji umowy na wykonanie szczegółowego opracowania pokonkursowego. Laureaci II miejsca otrzymają nagrodę w wysokości 35 000 zł. Pozostali uczestnicy II etapu otrzymają po 8 tys. zł.

Ostateczna decyzja o wzniesieniu pomnika należy jednak do Rady Miejskiej Wrocławia, której jesienią tego roku projekt zostanie przedstawiony.