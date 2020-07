Rozstrzygnięto konkurs na rozbudowę Opery Leśnej w Sopocie

Rozstrzygnięto konkurs dla młodych architektów Politechniki Gdańskiej. Prace konkursowe to nowatorskie koncepcje rewitalizacji, przebudowy infrastruktury i terenów wokół Opery Leśnej. - Prace konkursowe studentów zawierają ciekawe rozwiązania architektoniczne i pomysły na wykorzystanie przestrzeni wokół opery. Będziemy je teraz dokładnie analizować, bo jesteśmy zdeterminowani, żeby nadać temu wyjątkowemu miejscu nowe oblicze. We wrześniu przedstawimy decyzję co do kolejnych kroków, których finałem będzie nowa jakość w otoczeniu Opery Leśnej - mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu.

REKLAMA

Do konkursu „Badanie możliwości rozwoju, rewitalizacji i przekształceń miasta Sopotu oraz inwestycji gminnych na terenie Opery Leśnej - koncepcja zespołu wielofunkcyjnego” zgłoszono łącznie 17 prac. Był on skierowany do studentów minimum I roku studiów II stopnia Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, a prace projektowe miały dotyczyć całej infrastruktury i terenu wokół obiektu, z wyłączeniem sceny i widowni (które odnowiono w ostatnich latach). W pracach należało wykazać w jaki sposób Opera Leśna w Sopocie mogłaby zyskać nowe funkcjonalności i możliwości użytkowe przy zachowaniu tej najważniejszej – koncertowej.

Konkurs jest pierwszym efektem podpisanej na początku czerwca deklaracji partnerstwa PG z Miastem Sopot, polegającego na współpracy obydwu podmiotów w zakresie rozwoju i rewitalizacji przestrzeni w mieście poprzez wspólną organizację studenckich konkursów architektonicznych - podaje oficjalny portal miejski Sopotu.

– Opera Leśna jest obiektem unikatowym w skali Europy, położonym wśród zieleni, otoczonym lasem, a zarazem miejscem kultowym i wpisanym na stałe w historię międzynarodowych festiwali muzycznych – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Uznaliśmy, że takie miejsce wymaga niestandardowych rozwiązań.

– Dzięki szczegółowym ramom i wytycznym konkursu, nasi studenci mogli jeszcze mocniej pobudzić swoją kreatywność i wyobraźnię – dodaje prof. Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury PG i przewodnicząca konkursowego jury. – To ważne, żeby tak wyjątkowy obiekt jak Opera Leśna mógł funkcjonować i być dostępny przez cały rok, a nie tylko w okresie letnim. Realizacja każdego z nagrodzonych projektów naszych studentów mogłaby to umożliwić.

Komisja konkursowa uzgodniła następujący podział środków finansowych: I nagroda ex-aequo w wysokości 5 tys. zł (dla dwóch zespołów), II nagroda - 3 tys. zł oraz III nagroda - 2 tys. zł. Podczas oceny prac przez jury konkursowe dane ich autorów były utajnione.

I nagrodę ex-aequo przyznano dwóm pracom autorstwa:

- inż. arch. Adam Okuniewski, inż. arch. Kamil Ostrowski. Uzasadnienie: „Praca została nagrodzona za spójną koncepcję wielofunkcyjnego założenia architektonicznego. Na szczególną uwagę zasługuje propozycja interesującej kompozycji przestrzeni publicznej, którą autorzy umiejętnie włączyli do istniejącego kontekstu krajobrazowego. Zaproponowane ciągi komunikacyjne powiązane zostały zróżnicowanymi placami mogącymi dla użytkowników Opery Leśnej stanowić atrakcyjną przestrzeń do spotkań i relaksu”.

oraz

- inż. arch. Małgorzata Partyka, inż. arch. Monika Pergoł. Uzasadnienie: „Praca została nagrodzona za ciekawą koncepcję wkomponowania w układ przestrzenny terenu Opery Leśnej idei placu centralnego. Komisja doceniła również zaproponowane rozwiązania materiałowe w koncepcji budynku sali wielofunkcyjnej oraz umiejętne wyeksponowanie zieleni z wnętrz projektowanego budynku”.