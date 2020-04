Rozstrzygnięto konkurs na siedzibę gazowników. Kto zaprojektuje nowy kompleks biurowy w Warszawie?

Rozstrzygnięto konkurs SARP na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A. Dwie pracownie architektoniczne zostały zaproszone do negocjacji umowy na projekt budynku.

Konkurs był zorganizowany w formie konkursu otwartego, jednoetapowego realizacyjnego. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy dotyczącej koncepcji architektoniczno - urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A. Organizatorem konkursu jest Gas Storage Poland przy współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Sąd konkursowy, po analizie 10 złożonych do konkursu prac konkursowych postanowił o przyznaniu: I, II i III nagrody pieniężnej, nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej dla dwu uczestników konkursu oraz dwu wyróżnień pieniężnych.

I Nagroda w wysokości 50 000 zł brutto oraz nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej otrzymał Piotr Bujnowski z Warszawy.

Skład zespołu autorskiego:

Autorzy: arch. Piotr Bujnowski, arch. Julian Kleinrok, arch. Katarzyna Magdzik, arch. Krzysztof Makowski

Współpraca autorska: arch. Martyna Rowicka, arch. Monika Rygier, arch. Maciej Osuch, arch. Ewa Grządka, arch. Karina Jędrak, arch. Maciej Koczocik

Konsultant techniczny: Arup Polska

Wizualizacje 1: arch. Piotr Banak

Wizualizacje 2: The Digital Bunch

Jak czytamy w uzasadnieniu jury: Projektowane obiekty nie starają się nawiązywać do otoczenia powtarzając istniejące rozwiązania materiałowe natomiast w sposób jak najbardziej pragmatyczny oferują tą samą logikę jaka przyświecała budowniczym budynków przemysłowych tzn. dostosowania projektu do poziomu najwyższej kultury technicznej dostępnej w czasach w których powstaje. Podążając we wszystkich aspektach projektowych i wykonawczych za filozofią zrównoważonego rozwoju specyficzny „duch miejsca” ma być odnaleziony w racjonalnym podejściu do projektowanych przestrzeni pracy, użyciu naturalnych i odnawialnych materiałów budowlanych i wykończeniowych”. Pod względem formalnym praca proponuje dwa oddzielne szklane prostopadłościany na wspólnej parterowej bazie. Jednorodna struktura obu brył stanowi spajający element całego kompleksu, natomiast zastosowanie pochylonej zewnętrznej warstwy podwójnej fasady poprzez odbijanie jaśniejszego nieba w ciągu dnia spowoduje roztopienie budynków w krajobrazie. Rola podwójnej fasady będzie miała duże znaczenie dla osiągnięcia bardzo dobrej efektywności energetycznej budynku poprzez umożliwienie odprowadzenie nadmiaru ciepła w okresach silnego nasłonecznienia i kumulowania energii cieplnej w okresach chłodniejszych. Zastosowanie konstrukcji z drewna klejonego przyczyni się do zredukowania śladu węglowego inwestycji i wpłynie pozytywnie na warunki pracy. Zaproponowany układ funkcjonalny zapewnia racjonalne i ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni. Zaproponowane przestrzenie rekreacyjne na najwyższych kondygnacjach po południowej i zachodniej stronie gwarantują dobre nasłonecznienie i zarazem dają poczucie prywatności.