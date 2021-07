Rusza kolejna edycja architektonicznego konkursu miasta Poznań

Już można zgłaszać najlepsze obiekty architektoniczne zbudowane w Poznaniu w 2020 roku do prestiżowej Nagrody Jana Baptysty Quadro, która zostanie przyznana już po raz dwudziesty trzeci. Laureata konkursu wybierze jury złożone m.in. z przedstawicieli władz miejskich oraz poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Do konkursu zgłosić można wszystkie obiekty architektoniczne bez względu na skalę oraz rodzaj. Mogą być to m.in. domy jednorodzinne, osiedla, skwery, place i parki. Liczy się każdy obiekt, który wzbogaca przestrzeń Poznania. Swoje propozycje do Nagrody Quadro może zgłosić każdy: mieszkańcy, architekci czy inwestorzy. Warunkiem zgłoszenia obiektu jest jego oddanie do użytku w 2020 roku oraz lokalizacja w granicach Poznania.

- Quadro to jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych polskich nagród architektonicznych. W Poznaniu od wieków możemy poszczycić się wspaniałą architekturą na najwyższym, światowym poziomie. Nasze miasto zasługuje na to, żeby wyróżniały je nietuzinkowe realizacje, które łączą nowoczesność z tradycją. Myślę, że nagroda Quadro w ostatnim dwudziestoleciu była dużą zachętą dla architektów, dzięki którym w naszym mieście przybyło wiele oryginalnych budynków i instalacji – uważa Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać m.in. nazwę obiektu, jego adres, nazwiska autorów projektu, nazwę inwestora, a także krótki opis inwestycji (z datą jej oddania do użytku) i zdjęcia. Zgłoszenia do Nagrody Quadro są przyjmowane na stronie internetowej: www.poznan.sarp.org.pl (zakładka “Konkursy”). Propozycje można nadsyłać także pocztą elektroniczną na adres poznan@sarp.org.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich (Stary Rynek 56). Termin zgłoszeń do konkursu upływa 15 września. Przy załączanych zdjęciach należy podać ich autora.

- Nagroda Quadro to wyróżnienie, które w branży ma swój prestiż i wymowę. Konkurs każdego roku cieszy się sporym zainteresowaniem, a zgłoszone projekty pokazują, że w Poznaniu ciągle powstają ciekawe obiekty architektoniczne – mówi Wojciech Krawczuk, prezes poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Inicjatorem Nagrody Jana Baptysty Quadro jest UWI Inwestycje S.A., jeden z najstarszych poznańskich deweloperów również zaangażowany w działalność na rzecz miasta. To właśnie dzięki m.in. jej staraniom możemy oglądać rzeźbę Jana Baptysty Quadro na fasadzie kamienicy, w której kiedyś mieszkał ten znakomity architekt.

- Kiedy w 1999 roku zainicjowaliśmy Nagrodę Quadro, chcieliśmy by na lata wpisała się w miejską tradycję święta architektury Poznania. Uśmiechem losu jest fakt, że nasz najnowszy projekt: Malta Wołkowyska powstaje w sąsiedztwie zespołu sportowo-rekreacyjnego nad Jeziorem Maltańskim, który jest laureatem pierwszej edycji nagrody Quadro. Bardzo bym chciała, żeby nagradzane obiekty zawierały w sobie jak najwięcej rozwiązań ekologicznych. To jedno z istotnych wyzwań, przed jakimi stoi dzisiejsza miejska architektura i urbanistyka – przekonuje Małgorzata Puchyła, prezes UWI Inwestycje S.A.

Nazwa nagrody pochodzi od nazwiska architekta Jana Baptysty Quadro, który właśnie w stolicy Wielkopolski realizował swoje najwybitniejsze projekty. Pochodzący z Włoch mistrz jest odpowiedzialny m.in. za przebudowę ratusza, którą rozpoczęto w 1550 roku. Nagroda jest przyznawana od 1999 roku autorowi lub zespołowi autorów za zrealizowany na terenie Poznania (w roku poprzedzającym przyznanie nagrody), projekt architektoniczny, uznany za najlepszy spośród zgłoszonych do konkursu. Wyjątkiem jest pierwsza nagroda, bowiem przyznana została w 1999 roku za projekt zrealizowany 9 lat wcześniej. W ubiegłym roku nagrodzono studio CDF Architekci za projekt kamienicy „Żelazko” przy ul. Ogrodowej 19.