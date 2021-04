Rusza kolejna edycja konkursu na projekt łazienki publicznej

Od ponad dwudziestu lat pod marką Koło organizowany jest konkurs na projekt toalety publicznej, skierowany do studentów architektury i młodych projektantów. Dzięki tej inicjatywie m.in. Warszawa, Kraków czy Kazimierz Dolny zyskały nowoczesne, dobrze zaprojektowane toalety publiczne. Teraz rusza kolejna edycja konkursu.

„Konkurs na projekt łazienki” co roku dotyczy innego miejsca w Polsce. Organizowany jest dzięki zaangażowaniu partnerów strategicznych – instytucji, firm, urzędów miast zarządzających terenami, na których ma zostać zrealizowany projekt. Na przestrzeni lat były to m.in. Łazienki Królewskie w Warszawie, Miasto Kraków, PKP S.A. czy Urząd Miasta Płock. Atrakcyjne nagrody pieniężne oraz realizacja zwycięskiego projektu sprawiają, że konkurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Co roku zgłoszonych zostaje ok. 300 projektów. Celem organizatorów jest poprawa warunków sanitarnych i dostępności toalet publicznych w Polsce.

Niestety, z raportu Głównego Inspektoratu Sanitarnego za 2019 rok wynika, że w naszym kraju znajduje się 2720 toalet publicznych – zarówno miejskich, jak i położonych w obiektach, które na podstawie umowy z miastem udostępniają toaletę do użytku publicznego. Biorąc pod uwagę fakt, że miast w Polsce jest ponad 1000, sytuacja jest naprawdę słaba – na jedną toaletę przypada średnio 14 000 osób. W samej Warszawie, według danych z listopada 2020, ogólnodostępnych toalet jest 360, co oznacza, że na jedną toaletę przypada ok. 5000 mieszkańców stolicy, a jeśli wliczyć w to także turystów i ludzi pracujących w Warszawie, przyjezdnych, do jednej toalety mogłaby ustawić się kolejka z 6300 osób. Stan tych ubikacji w dużej liczbie przypadków pozostawia wiele do życzenia. Tym bardziej cieszy fakt, że nagradzane projekty są realizowane.

– Geberit stworzył „Konkurs na projekt łazienki”, ponieważ jesteśmy głęboko przekonani, że każdy biznes powinien angażować się społecznie. Z jednej strony inicjatywa ta wywołuje ważną dyskusję na temat deficytu toalet w przestrzeni publicznej w polskich miastach, z drugiej strony – angażuje młodych projektantów u progu kariery, aby stawali w poważne szranki konkursowe, mierzyli się z zadaniem stworzenia projektu, który będzie zaakceptowany przez publicznych włodarzy oraz autorytety z branży architektonicznej Projekty konkursowe, które udało się zrealizować, bez wątpienia należą do najlepszych sanitarnych przestrzeni w Polsce – mówi Przemysław Powalacz, prezes zarządu Geberit Sp. z o. o.