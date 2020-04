Rusza kolejna odsłona konkursu Fasada Roku. Gotowi do startu?

Już po raz czternasty elewacje z całej Polski stoczą między sobą bój o tytuł Fasady Roku. Konkurs wyłoni zwycięzców w pięciu różnych kategoriach, otwierając przed nimi drogę do rozgrywki międzynarodowej na poziomie Baumit Life Challenge.

Konkurs Fasada Roku przeprowadzono po raz pierwszy w 2007 r. Jego ideą jest promowanie ciekawej architektury oraz wysokich standardów budowlanych, jak również znaczenia elewacji jako elementu, istotnie wpływającego na jakość otoczenia, w którym wszyscy funkcjonujemy, a co za tym idzie także na komfort naszego życia. Duże zainteresowanie konkursem – ubiegłoroczna edycja pobiła rekord frekwencji, gromadząc na starcie 226 elewacji – a także wysoki poziom rywalizacji oraz znakomite autorytety zasiadające w gronie jury sprawiają, że od kilku lat jest on zaliczany do najważniejszych wydarzeń w branży architektonicznej.

Jakie obiekty mogą wziąć udział w konkursie?

Edycja 2020 jest zarezerwowana dla obiektów zrealizowanych w terminie od 01.01.2019 r. do 30.09.2020 r. Elewacje wykonane w technologii Baumit (kompletny system ocieplenia, system tynków z wykończeniem lub program produktów renowacyjnych) można zgłaszać niezmiennie w pięciu kategoriach: budynek jednorodzinny nowy, budynek wielorodzinny nowy, budynek po termomodernizacji, budynek niemieszkalny nowy oraz budynek zabytkowy po renowacji. Warunkiem dopuszczenia obiektu do rywalizacji jest ukończona w 100 proc. elewacja – łącznie z elementami wykończenia, takimi jak barierki, balustrady, tarasy, strefa cokołowa.

Kto może dokonać zgłoszenia?

Organizator – firma Baumit – zaprasza do udziału w konkursie architektów, projektantów, biura projektowe lub architektoniczne, a także prywatnych i instytucjonalnych inwestorów oraz wykonawców.

Jak zgłosić obiekt?

Wystarczy wejść na stronę internetową konkursu: www.fasadaroku.baumit.com, wypełnić dostępny na stronie formularz elektroniczny i dołączyć do niego co najmniej 5 zdjęć (min. 2400x1600px), na których widoczny będzie obiekt względem okolicy, wszystkie jego strony oraz detale wykonania zasadniczych partii wykończenia. W przypadku kategorii „budynek zabytkowy po renowacji” i „budynek po termomodernizacji” pamiętajmy o dołączeniu fotografii prezentujących zgłaszany obiekt przed i po metamorfozie. Jest na to czas do 30 września 2020 r.

Rozstrzygnięcie i nagrody

Jedno jest pewne – zwyciężą najlepsi. Zadbają o to profesjonalni eksperci – wybitni architekci, działacze i przedstawiciele mediów branżowych. Wykorzystując swoją wiedzę oraz bogate doświadczenie wezmą pod lupę takie aspekty inwestycji, jak dbałość o detale, zastosowana kolorystyka i struktura elewacji, a także jej relacja z otoczeniem. W przypadku obiektów po renowacji – istotnym kryterium oceny poszczególnych kandydatur będzie również poszanowanie historycznej tradycji. Wyniki powinniśmy poznać jeszcze przed końcem roku – obrady jury zaplanowano na listopad. Odpowiedzialność spoczywająca na barkach oceniających będzie tym większa, że zwycięstwo na poziomie krajowym, oprócz prestiżowego tytułu Fasada Roku 2020 i nagrody finansowej w wysokości 10 000 zł, przełoży się na automatyczną kwalifikację do międzynarodowej odsłony konkursu – Baumit Life Challenge, z jeszcze wyższą pulą nagród.

Podobnie jak w ubiegłych latach swój niezależny głos będzie miała również społeczność internetowa. Już 1.05.2020 r. startuje plebiscyt, w którym w rolę jurora może wcielić się każdy, kto do 31.10.2020 r. odwiedzi stronę www.fasadaroku.baumit.com i zdecyduje się oddać głos na swojego faworyta. Głosować będzie można na dowolną ilość obiektów, nadając im wagę od 1 do 5. Projekty, które w swojej grupie zdobędą najwięcej głosów zostaną odznaczone specjalnym „Wyróżnieniem Internautów”.