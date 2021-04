Rusza konkurs Baumit Fasada Roku 2021

Budynki niemieszkalne, domy jedno- i wielorodzinne, a także obiekty poddane termomodernizacji czy renowacji – już po raz piętnasty elewacje z całej Polski będą walczyć o tytuł Fasady Roku 2021 w pięciu kategoriach.

REKLAMA

Jury konkursu Fasada Roku od 2007 r. nagradza ciekawe realizacje, nieustannie przypominając o istotnej roli elewacji w procesie kształtowania jakości budynku i lokalnego krajobrazu, a co za tym idzie o jej wpływie na komfort naszego życia. Konkurs od wielu lat jest zaliczany do najważniejszych wydarzeń w branży architektonicznej – ubiegłoroczna edycja zgromadziła na starcie aż 275 elewacji!

Fasada Roku 2021, która wystartowała 1 kwietnia 2021 r., to już piętnasta odsłona zmagań o tytuł najlepszej elewacji wykonanej w technologii Baumit (kompletny system ocieplenia, system tynków z wykończeniem lub program produktów renowacyjnych). Honorowy patronat nad wydarzeniem objęły Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP), Izba Architektów Polskich (IARP) oraz Fundacja Twórców Architektury (FTA).

Tym razem o najwyższe laury będą walczyć projekty zrealizowane w terminie od 01.01.2020 do 30.09.2021 r. Podobnie jak w ubiegłych latach do obsadzenia jest pięć kategorii: budynek jednorodzinny nowy, budynek wielorodzinny nowy, budynek po termomodernizacji, budynek niemieszkalny nowy oraz budynek zabytkowy po renowacji. Zgłoszenia mogą nadsyłać architekci, projektanci, biura projektowe i architektoniczne, wykonawcy, a także inwestorzy – zarówno instytucjonalni, jak również prywatni.

Jak zgłosić obiekt?

To proste! By wprowadzić obiekt do gry, wystarczy, że do 30 września 2021 r. odwiedzisz stronę www.fasadaroku.baumit.com i wypełnisz e-formularz, dołączając do niego przynajmniej 5 zdjęć zgłaszanego budynku. Fotografie powinny prezentować obiekt względem okolicy, każdą jego stronę oraz detale wykonania elewacji. Jeśli chcesz zgłosić budynek po termomodernizacji lub zabytkowy po renowacji, nie zapomnij również o dołączeniu kadru przedstawiającego zgłaszany obiekt przed przeprowadzoną metamorfozą. Warunkiem dopuszczenia obiektu do rywalizacji jest ukończona w 100% elewacja – łącznie z elementami wykończenia, takimi jak barierki, balustrady, tarasy czy strefa cokołowa.

Gra warta nagród

Jest konkurs, są i przewidziane nagrody! Realizacje, które wygrają rywalizację w swoich kategoriach zostaną uhonorowane tytułem Fasada Roku 2021, a ich zgłaszający otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł. Ale to jeszcze nie koniec. Zwycięstwo na poziomie krajowym otworzy przed laureatami drogę do rywalizacji międzynarodowej w ramach Baumit Life Challenge 2022, z jeszcze wyższą pulą nagród.

Triumfatorów polskiej edycji wyłoni w listopadzie br. specjalnie powołane jury, w którego skład wejdą wybitni architekci, działacze i przedstawiciele mediów branżowych. Będą oni oceniać kandydatów, biorąc pod uwagę takie aspekty inwestycji jak: dbałość o detale, zastosowaną kolorystykę i strukturę elewacji, a także jej relację z otoczeniem, a w przypadku obiektów po renowacji również poszanowanie ich historycznej tradycji.