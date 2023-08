Rusza konkurs fotograficzny związany z architekturą Poznania

Główna nagroda w wysokości 1000 zł, a także albumy, oficjalne gadżety Poznania oraz możliwość zaprezentowania swoich zdjęć przed szeroką publicznością na wystawie plenerowej - wszystko to czeka na autorów najlepszych kadrów zgłoszonych do konkursu fotograficznego. Jest on organizowany z okazji jubileuszowej edycji architektonicznej Nagrody Quadro.

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro jest jednym z najstarszych laurów architektonicznych w Polsce. Otrzymują ją autorzy najlepszych projektów zrealizowanych w Poznaniu. W tym roku zostanie wręczona po raz 25.

Z tej okazji Poznań zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie fotograficznym. Aby się do niego zgłosić, wystarczy przesłać jedno zdjęcie obiektu dotychczas uhonorowanego Nagrodą Quadro poprzez fotoportal.poznan.pl. Lokalizacje budynków można znaleźć na mapie.

Najlepsze zdjęcia zostaną pokazane na plenerowej wystawie w samym centrum miasta - na pl. Wolności. Oprócz zaprezentowania swoich prac przed szeroką publicznością to także szansa na zdobycie 1000 zł brutto (główna nagroda) oraz wyróżnień rzeczowych (albumów fotograficznych oraz oficjalnych gadżetów Miasta).

Nabór prac do konkursu fotograficznego trwa do końca sierpnia. Zwycięzców poznamy na początku września.

Patronem nagrody jest Jan Baptysta Quadro, architekt epoki renesansu, który odpowiadał m.in. za przebudowę poznańskiego ratusza. Pierwszym jej laureatem był Klemens Mikuła, który otrzymał statuetkę za projekt zespołu sportowo-rekreacyjnego nad Jeziorem Maltańskim. W późniejszych latach nagrody przyznawane były również m.in. autorom projektów Starego Browaru, biurowca Bałtyk, kamienicy "Żelazko", Bramy Poznania czy osiedla Nowy Strzeszyn.