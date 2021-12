Ruszył coroczny plebiscyt na najpiękniej oświetlone miasto

Chełm, Rzeszów, Szczecin i Zamość znalazły się wśród laureatów dotychczasowych edycji plebiscytu "Świeć się z Energą". Właśnie ruszyła kolejna edycja.

Rusza doroczny plebiscyt Energi, w którym wybierane są miasta o najpiękniejszych iluminacjach świątecznych w regionie i w całej Polsce.

Głosujący w 13. edycji zadecydują też, dokąd trafi dobroczynna pomoc o łącznej wartości 200 tys. zł.

Na zwycięskich 16 miejscowości czekają sprzęty AGD i lampy UV-C, a do jednej z placówek pomocowych trafi instalacja fotowoltaiczna od Energi Obrotu.

W 12. edycji rywalizowało aż 188 miejscowości, a tytuł zdobył Chełm.

Początek grudnia to szczególny czas, gdy ulice, skwery i domy rozbłyskują tysiącami świateł, a wszyscy zaczynają odliczać dni do Bożego Narodzenia. Im bliżej Świąt, tym częściej mamy ochotę na wizytę na jarmarku bożonarodzeniowym czy wieczorny spacer, który często pozwala na nowo odkryć nasze miejscowości. Wszystko za sprawą feerii mieniących się barw, gry światła i cienia czy też pierwszych opadów śniegu. W takich okolicznościach miękną nawet najtwardsze serca, czego dowodem są tysiące zdjęć nadsyłanych co roku ze zgłoszeniami miejscowości do ogólnopolskiego Plebiscytu Miast i na konkurs fotograficzny Świeć się z Energą.

Wybieramy najpiękniej oświetlone miasta

Największe emocje w Świeć się z Energą wywołuje oczywiście coroczny Plebiscyt Miast, w którym głosować można na najpiękniejsze miasta w województwie, a w finale wybierane jest jedno, które zasługuje na tytuł Świetlnej Stolicy Polski.

Świetlna Stolica Polski w 12. edycji plebiscytu: Chełm, fot. mat. prasowe Energa

- Mam nadzieję, że 13. edycja dobroczynnej akcji Energi z Grupy ORLEN wywoła tradycyjnie pozytywne emocje w sercach tysięcy Polaków, którzy z dumą zagłosują na swoje pięknie rozświetlone miasta - mówi Justyna Kruszewska, dyrektor Departamentu Marketingu Energi SA - Szanse swojej miejscowości na wygraną i charytatywne nagrody, możemy zwiększyć dzięki mobilizacji i zaangażowaniu dobrej, sąsiedzkiej energii. Dlatego zachęcamy do systematycznego głosowania oraz dopingujmy do tego swoją rodzinę i znajomych - dodaje.

Instalacja fotowoltaiczna wśród nagród

Co roku każdy z 16 laureatów plebiscytu otrzymuje nagrody, które następnie trafiają do osób w potrzebie. Wartość charytatywnego wsparcia przekazanego w ramach akcji przekroczyła w tym roku 1,2 mln zł. Sprzęt trafił do dziesiątek placówek pomocowych i setek rodzin oraz osób indywidualnych z całej Polski. Energooszczędne lodówki, pralki, kuchnie i lampy UV-C służące do dezynfekcji pomieszczeń przekazywane są m.in. domom dziecka, domom seniora czy rodzinom w potrzebie. Sprzęt ten ułatwia im codzienne życie, a także pozwala ograniczyć zużycie energii elektrycznej i wody.