Ruszył konkurs na koncepcję Pawilonu Polskiego na EXPO 2025

Ruszył konkurs na koncepcję architektoniczną Pawilony Polski podczas następnego światowego EXPO, które odbędzie się w Osace w 2025 roku.

REKLAMA

Polska Agencja Inwestycji i Handlu wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich ogłasza konkurs na koncepcję architektoniczną Pawilonu Polski na EXPO 2025 Osaka, Kansai.

Do pierwszego, trwającego do 24 listopada br. etapu, mogą zgłosić się wszystkie zainteresowane biura architektoniczne. Wymagane będzie jedyne ogólne portfolio.

Po ogłoszeniu wyników nastąpi faza warsztatów, podczas których prezentowane będą koncepcje architektoniczne Pawilonu. W II etapie udział weźmie trzy-pięć wybranych biur architektonicznych.

Koncepcje projektowe powinny łączyć założenia ideowe koncepcji polskiej obecności na Wystawie Światowej oraz podtematu strefy, w której znajdzie się Pawilon Polski na terenie EXPO z oryginalnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami architektonicznymi i technologicznymi.

Największe i najważniejsze wydarzenie gospodarczo-kulturalne na świecie – EXPO 2025 Osaka, Kansai – rozpocznie się za niecałe trzy lata. W ramach przygotowań do obecności na Expo w Japonii rusza organizowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) i Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) konkurs na koncepcję architektoniczną Pawilonu Polski. Do 24 listopada trwa nabór zainteresowanych udziałem biur projektowych. Polska jest jednym z pierwszych dziewięciu oficjalnych krajów członkowskich nadchodzącej Wystawy Światowej.

Uczestnicząc w Expo, Polska chce wzmocnić swój wizerunek na arenie międzynarodowej i nawiązać nowe kontakty gospodarcze. Wizytówką naszego kraju będzie natomiast Pawilon Polski. To on podczas EXPO 2020 w Dubaju przyciągał zainteresowanie odwiedzających Wystawę Światową. Zaprojektowany przez warszawską pracownię architektoniczną WXCA obiekt nie tylko cieszył się popularnością, ale także został wielokrotne nagrodzony. Polska otrzymała chociażby srebrną nagrodę za ekspozycję wśród pawilonów średniej wielkości w prestiżowym konkursie Organizatora - Bureau International des Expositions.

– Bardzo cieszy nas to, jak doceniony został Pawilon Polski na Expo w Dubaju. Jego popularność obserwowaliśmy poprzez ogromną liczbę odwiedzających i liczne prestiżowe nagrody, które otrzymaliśmy. Mamy nadzieję, że ten sukces uda się powtórzyć w Japonii. Dlatego już teraz rozpoczynamy przygotowania do Wystawy Światowej EXPO 2025 Osaka, Kansai i ogłaszamy start konkursu na projekt architektoniczny. Wierzymy, że otwarta rywalizacja pozwoli wyłonić najlepszych z najlepszych i Pawilon Polski na nadchodzącym Expo będzie równie wspaniały, jeśli nawet nie lepszy od poprzedniego – mówi Krzysztof Drynda, Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Zasady konkursu

Konkurs realizowany będzie w formule flamandzkiej. Oznacza to, że nie jest konkursem o charakterze anonimowym i podzielony będzie na dwie części. Do pierwszego, trwającego do 24 listopada br. etapu, mogą zgłosić się wszystkie zainteresowane biura architektoniczne. W ramach wstępnej kwalifikacji wymagane będzie jedyne ogólne portfolio, koncepcja Pawilonu Polski na tym etapie nie jest konieczna.

Przesłane zgłoszenia przeanalizuje jury składające się z siedmiu sędziów – trzech reprezentantów Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz czterech przedstawicieli ze strony Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu i Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Po ogłoszeniu wyników nastąpi faza warsztatów, podczas których prezentowane będą koncepcje architektoniczne Pawilonu. W II etapie udział weźmie trzy-pięć wybranych biur architektonicznych. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Pawilonu Polski i zagospodarowania terenu przyległego podczas EXPO 2025 w Osace. Koncepcje projektowe powinny łączyć założenia ideowe koncepcji polskiej obecności na Wystawie Światowej oraz podtematu strefy, w której znajdzie się Pawilon Polski na terenie EXPO z oryginalnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami architektonicznymi i technologicznymi.

– Stowarzyszenie Architektów Polskich traktuje pawilony wystawiennicze Polski na Wystawach Światowych Expo jako wyjątkowo prestiżową formę twórczości architektonicznej. Stanowią one fantastyczną wizytówkę polskiej architektury, tym cenniejszą, że o niebywałym zasięgu wynikającym z liczby gości odwiedzających wystawę. SARP zawsze włączał się w działania kreujące Pawilon Polski na kolejnych Expo – zaznaczył Marek Szeniawski, Sekretarz Generalny SARP.

Każdy z uczestników konkursu, który weźmie udział w drugim etapie oraz złoży kompletną pracę konkursową otrzyma wynagrodzenie w wysokości 10 000 PLN brutto. Zainteresowanie udziałem w konkursie biura architektoniczne mogą liczyć także na niezależnie od wynagrodzenia nagrody pieniężne wynoszące łącznie 100 000 PLN brutto za I, II i III najlepszy projekt.

Autorzy zwycięskiej koncepcji zostaną ponadto zaproszeni do negocjacji umowy na uszczegółowienie koncepcji architektonicznej Pawilonu Polski na EXPO 2025 Osaka, Kansai. Dla biura projektowego będzie to również okazja do wykazania swojego architektonicznego kunsztu oraz zdobycia międzynarodowego rozgłosu.

Obsypany nagrodami Pawilon Polski na EXPO 2020 w Dubaju, fot. mat. prasowe WXCA