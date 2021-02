Ruszył konkurs na rezydentów łódzkiego Art Inkubatora

Studio filmowe, design dla zwierząt, gry wideo, a może fotografia wnętrz? Pomysły na biznes w branży kreatywnej mogą być różne. Podobnie jak wyzwania, z którymi muszą mierzyć się początkujący przedsiębiorcy. Przyda się wsparcie merytoryczne, prawne czy księgowe i przestrzeń do spotkań z klientami czy partnerami. Wszystko to oferuje Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi, który ogłosił właśnie kolejny konkurs na rezydentów.

– To miejsce na bezpieczny eksperyment, taki skok z asekuracją. Prowadzenie własnej firmy to wyzwanie, sprawdzenie siebie w nowej, biznesowej roli. Do tej pory wsparliśmy 87 młodych przedsiębiorców, którzy w Art_Inkubatorze rozwijali swoje firmy w branżach takich jak: film, rzemiosło artystyczne czy fotografia – zaznacza Maciej Trzebeński, dyrektor Fabryki Sztuki w Łodzi.

Nowy konkurs rusza 15 lutego, a na zgłoszenia organizatorzy czekają do 30 czerwca. Pierwszy etap polega na wysłaniu formularza online, który znajduje się na stronie www.artinkubator.com. Trzeba opisać w nim swój pomysł na biznes i doświadczenie. Do drugiego etapu – prezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej – eksperci Art_Inkubatora zaproszą wybranych kandydatów, a zwycięzcy konkursu będą mogli korzystać ze wsparcia przez dwa lata.

Kto może startować? Do konkursu Art_Inkubator zaprasza przedsiębiorców, którzy działają w obszarze sektora kreatywnego (nie dłużej niż 3 lata) lub planują dopiero założyć własną działalność. Rezydent otrzymuje wsparcie merytoryczne, księgowe i prawne. A to nie wszystko. Ma też dostęp do przestrzeni Art_Inkubatora, w których można spotkać się z klientem, zorganizować spotkanie branżowe, a także prowadzić biuro lub pracownię.

– Chcemy zapewnić rezydentom jak najlepsze warunki, dostosowane do indywidualnych potrzeb. Dlatego podczas rozmowy w drugim etapie wspólnie z kandydatem wybierzemy, która z trzech możliwych opcji jest dla niego najlepsza – rezydent z własną przestrzenią, rezydent z przestrzenią współdzieloną czy rezydent wirtualny – wyjaśnia Katarzyna Krawczyk z zespołu ds. Art_Inkubatora i podkreśla, że najważniejsza jest pomoc w prowadzeniu biznesu.

Wsparcie, jakie dostają rezydenci w pierwszych miesiącach swojej działalności, często kształtuje sposób funkcjonowania firmy na lata. Z kolei uczestnicy poprzednich edycji mówią, że kluczowa jest wyjątkowa atmosfera i możliwość dzielenia się problemami i doświadczeniem z innymi. Udział w programie to też niepowtarzalna szansa na poznanie partnerów biznesowych.

– Art_Inkubator wniósł do mojej firmy przede wszystkim energię. Wniósł pewność siebie. Tutaj wiem, że to, co robię, dotyka wszystkich innych początkujących przedsiębiorców w branży kreatywnej – mówi Aleksandra Przedecka, która założyła firmę Zmiana Planu.

Żeby dowiedzieć się więcej o wymaganiach konkursowych, regulaminie i samym Art_Inkubatorze warto wziąć udział w spotkaniach informacyjnych, które będą organizowane w terminach: 1 marca, 5 kwietnia, 3 czerwca, 10 maja, 7 czerwca 2021, w godzinach 12.00-14.00. Dodatkowe informacje na temat konkursu można też uzyskać pisząc na adres konkurs@fabrykasztuki.org.