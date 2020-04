Ruszył przetarg na budowę nowego centrum Małego Kacka

Portal gdynia.pl informuje o przetargu na budowę nowego centrum Małego Kacka. Przy ul. Łowickiej 51 powstanie miejsce spotkań dla mieszkańców i nowoczesna biblioteka. W budynku swoją siedzibę będzie też miała Rada Dzielnicy Mały Kack oraz Przystań Sąsiedzka. W ramach projektu zaplanowano również budowę parkingu dla samochodów i rowerów oraz montaż windy dla osób z niepełnosprawnościami. Termin składania ofert - do 15 kwietnia.

Wcześniej w tym miejscu działało Centrum Kultury. Teraz przy ul. Łowickiej 51 powstanie miejsce spotkań dla mieszkańców i nowoczesna biblioteka. W budynku swoją siedzibę będzie też miała Rada Dzielnicy Mały Kack oraz Przystań Sąsiedzka. W ramach projektu zaplanowano również budowę parkingu dla samochodów i rowerów oraz montaż windy dla osób z niepełnosprawnościami. Pomimo obecnej wyjątkowej sytuacji, gdyński magistrat funkcjonuje normalnie i realizuje wcześniej zaplanowane zadania. Dlatego miasto szuka właśnie wykonawcy, który przeprowadzi prace oraz związane z nimi zagospodarowanie terenu. Termin składania ofert - do 15 kwietnia.

Zaplanowane roboty budowlane będą polegać m.in. na wybudowaniu biblioteki i wyposażeniu budynku w instalację wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. Prace obejmą także montaż instalacji gazowej wraz z kotłownią, wentylacji i klimatyzacji z odzyskiem ciepła oraz założenie instalacji elektrycznej wewnątrz i na zewnątrz oraz oświetlenie budynku.

– Teren przy ul. Łowickiej 51 zyska charakter rekreacyjny i będzie służył mieszkańcom miasta. Można śmiało powiedzieć, że zmieni się w nowe miejsce spotkań. Chodzi o dużą przestrzeń, bo teren, który kiedyś zajmowało Centrum Kultury w Gdyni ma 4 tys. metrów kwadratowych. Główne zadanie to budowa budynku biblioteki, w którym będzie się mieścić również siedziba Rady Dzielnicy Mały Kack oraz Przystań Sąsiedzka. Powstanie także parking oraz teren zielony. Na pozostałej części działki ruszyła już budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowym, salami dydaktycznymi oraz zagospodarowaniem terenu. To jednak projekt realizowany przez Amerykańsko-Polskie Stowarzyszenie Oświatowe i jest objęty odrębnym zamówieniem. Całość stworzy zharmonizowaną przestrzeń i wspólny kompleks oświatowo-sportowy – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Budynek sąsiedzkich spotkań o powierzchni użytkowej ponad 400 metrów kwadratowych będzie miał dwie kondygnacje. Na parterze znajdą się wielofunkcyjne przestrzenie, które w zależności od potrzeb posłużą do organizacji wydarzeń oświatowych, kulturalnych i informacyjnych, obszar aktywności dla dzieci, siedziba Rady Dzielnicy i przestrzeń dedykowana seniorom. Piętro zajmie biblioteka i pomieszczenie do cichej pracy. Kondygnacje połączą biegnące po łuku schody umieszczone w centrum obiektu pod kopułowym, przepuszczającym światło słoneczne dachem. Samo zadaszenie zresztą w dużej części będzie retencyjnym zielonym ogrodem. A na tyłach obiektu zaprojektowano przestrzeń dla letniej biblioteki. Swoje miejsce znajdzie tam również Przystań Sąsiedzka.

– Chcemy, żeby mieszkańcy się integrowali i wzajemnie aktywizowali. Właśnie dlatego to będzie już kolejna Przystań, która powstanie w Gdyni. Mieszkańcy Małego Kacka będą mogli się tu swobodnie spotkać i z pewnością spędzić czas w ciekawy sposób. Wartością dodaną będzie również możliwość poznania swoich sąsiadów. Często brakuje nam na to czasu w codziennym zabieganiu. To miejsce da ku temu idealną okazję – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.