Ruszyła 4. edycja międzynarodowego konkursu WAF na rysunek architektoniczny

World Architecture Festival ogłosił czwartą już edycję organizowanego wspólnie z Make Architects i Muzeum Sir Johna Soane'a plebiscytu Architecture Drawing Prize.

Architecture Drawing Prize to platforma, która ma skłonić do refleksji nad rysunkiem w architekturze, zwracając uwagę na jego rolę i wpływ na rozwój sztuki współczesnej architektury. Zachęca jednocześnie do kreatywnego wykorzystania narzędzi cyfrowych i renderingów, uznając jednocześnie trwałe znaczenie rysowania ręcznego. Organizatorzy zachęcają do zgłaszania prac wszelkiego typu: od rysunków technicznych i konstrukcyjnych, po przekroje czy perspektywy.

Konkurs jest skierowany do architektów i projektantów, zwłaszcza studentów, z całego świata. Prace zgłaszać można w następujących kategoriach: rysunek ręczny, rysunek cyfrowy i hybrydowy - łączący obie techniki. w tym roku o raz pierwszy zostanie również wręczona nagroda specjalna nawiązująca do pandemii koronawirusa i związanego z nim lockdownu. O tzw. "lockdown prize" ubiegać się będą mogły prace stworzone w czasie lockdownu oraz rysunki nawiązujące do zmian w architekturze spowodowanych COVID-19.

Zgłoszenia będą na podstawie kryteriów takich, jak: umiejętności techniczne, oryginalność podejścia oraz umiejętność przekazania koncepcji architektonicznej. Zgłoszone prace mogą być całkowicie spekulatywne bądź też odnosić się do rzeczywistych projektów.

W jury tegorocznej edycji zasiądą artyści Ben Langlands i Nikki Bell; dyrektor zarządu William Hare Group, Gary Simmons; założyciel Make Architects, Ken Shuttleworth; Lily Jencks, założycielka LilyJencksStudio i JencksSquared; Loiuse Stewart, kurator muzeum Sir Johna Soane'a; Narinder Sagoo, senior partner w pracowni Foster + Partners; artysta Pablo Bronstein oraz Paul Flinch, dyrektor programowy World Architecture Festival.

Prace można zgłaszać do 2 października 2020 r. Więcej o konkursie można przeczytać na stronie thedrawingprize.worldarchitecturefestival.com