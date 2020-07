Ruszyła kolejna edycja konkursu Mazda Design Experience. Zadanie uczestników konkursu będzie polegać na zaprojektowaniu i wykonaniu prototypu nowego przedmiotu, o wysokiej wartości estetycznej i użytkowej z wykorzystaniem materiału pochodzącego z recyklingu. Zanim jednak uczestnicy podejmą się tego wyzwania, będą musieli pozytywnie przejść Pierwszy Etap Konkursu.

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do I etapu Konkursu Mazda Design Experience 2020/21. Hasłem jedenastej edycji konkursu dla młodych projektantów jest „reKREACJA”. Od tego roku konkurs organizowany jest w cyklu dwuletnim, warunkiem wstępnym jest przesłanie zgłoszenia zawierającego portfolio dotychczas stworzonych projektów. Termin przysyłania zgłoszeń mija 31 października 2020 r. a ogłoszenie zwycięzcy nastąpi w grudniu 2021 r. Autor najlepszego projektu otrzyma nagrodę w wysokości 20 tys. zł.

Od tego roku Mazda jeszcze silniej zamierza stać się realnym mecenasem dla młodych twórców designu. Wyrazem tego jest zmiana formuły cenionego od dekady konkursu, który teraz organizowany będzie w cyklu dwuletnim i podzielony na etapy. Ma to na celu lepsze poznanie uczestników, głębszą integrację z wybranymi projektantami oraz znacznie większe możliwości prezentacji ich prac i wymiany doświadczeń. Stąd także dodanie do nazwy określenia „Experience”, które nawiązuje bezpośrednio do zdobywania przez uczestników umiejętności i przekazywania im doświadczenia przez wybitnych mentorów współpracujących z japońską marką.

Kto w tym roku może wziąć udział w rywalizacji? Mazda szuka najciekawszych, najbardziej kreatywnych i innowacyjnych młodych designerów. Do udziału zaproszeni są studenci i absolwenci kierunków projektowych, artystycznych i technicznych, którzy w dniu 31 października 2020 r. nie będą mieli ukończonych 30 lat.

Konkurs zawsze starał się podejmować problemy istotne w danym momencie i odpowiadać na ważne współczesne wyzwania. Nie inaczej jest także tym razem, chociaż hasło tegorocznej edycji nie jest jednoznaczne. reKREACJA może oznaczać tworzenie od nowa z materiału wcześniej już użytego oraz nadanie jakiemuś obiektowi nowej jakości estetycznej i użytkowej, szukanie dla niego nowej formy. Ale reKREACJA to również tworzenie na nowo nas samych, poprawianie formy naszego ciała i umysłu.

Główną konkursową inspiracją jest pierwszy w pełni elektryczny model – Mazda MX-30. Jego wnętrze zostało opracowane z wykorzystaniem tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu (przetworzonych butelek PET) oraz bioplastiku, a następnie ozdobione wstawkami z naturalnego korka. Natomiast akumulator zasilający Mazdę MX-30 został zaprojektowany tak, aby zaspokoić podstawowe potrzeby użytkownika przy minimalnym obciążeniu środowiska.

Zadanie uczestników konkursu Mazda Design Experience 2020/21 będzie polegać na zaprojektowaniu i wykonaniu prototypu nowego przedmiotu, o wysokiej wartości estetycznej i użytkowej z wykorzystaniem materiału pochodzącego z recyklingu. Zanim jednak uczestnicy podejmą się tego wyzwania, będą musieli pozytywnie przejść Pierwszy Etap Konkursu.

W pierwszym etapie szukamy jak największej liczby osób myślących nieszablonowo, młodych projektantów z innowacyjnymi, ale i odpowiadającymi nam estetycznie pomysłami. – mówi Szymon Sołtysik PR Manager Mazda Motor Poland. – Z nich wybierzemy grupę najlepszych, którzy w kolejnych etapach konkursu będą doskonalić swój projekt pod okiem mentorów i osiągać w swojej pracy mistrzostwo. Chcemy z nimi pracować w dłuższym okresie i pomóc promować ich projekty.

Ostatecznie jury wybierze 5 osób, które wezmą udział w Drugim Etapie Konkursu i przygotują oryginalne projekty oraz prototypy.

Portfolia można przesyłać do 31 października 2020 r. wyłącznie za pomocą specjalnego formularza znajdującego się na stronie mazdadesign.pl.

Ogłoszenie wyników Pierwszego Etapu nastąpi w grudniu 2020 r.