Samowystarczalna morska wioska - ten projekt architekta okazał się najlepszy

W tegorocznej edycji do organizatorów konkursu Tubądzin Design Awards spłynęły 554 projekty. Zdobywcą I miejsca jest wietnamski architekt, Van Long Le, który zaproponował projekt spektakularnych rozmiarów. W związku z zagrożeniem planety przez niszczycielską działalność człowieka, a jednocześnie wielki potencjał turystyczny Wietnamu, projektant stworzył „Aquamodul” - koncept umieszczonych na morzu modułów mieszkalnych, samowystarczalnych energetycznie, ruchomych, łączących się na wiele sposobów i tworzących morską wioskę.

Do 20 sierpnia można było nadsyłać prace w ramach Future NOW – nowej kategorii, której powstanie było odpowiedzią na postpandemiczną rzeczywistość i wyzwania, z którymi zmuszona jest się mierzyć architektura. Future NOW dołączyło do dotychczasowych kategorii - Young Power, Everyday Design oraz Unlimited Architecture, stawiając przed architektami, projektantami i studentami kierunków związanych ze wzornictwem zadanie zaprojektowania rozwiązań dla przyszłości, która dzieje się na naszych oczach.

Sytuacja pandemiczna, w której na kilka tygodni wszyscy zostali unieruchomieni w domach spowodowała, że przestrzenie przeznaczone na co dzień do życia prywatnego zaczęły nabierać zupełnie nowych funkcji. Przymusowa praca zdalna wymusiła nową aranżację strefy domowej, kompromisy między jej użytkownikami oraz konieczność zadbania o potrzeby, które wcześniej nie pojawiały się w przestrzeni osobistej – komfortu pracy, ciszy, posiadania miejsca do wideokonferencji itd. Również przestrzenie biurowe i publiczne przestały pełnić swoje funkcje w sposób, do którego byliśmy przyzwyczajeni. Przestrzenie publiczne nie tylko zmieniają swój wygląd, ale sami architekci przestali być już wyłącznie projektantami budynków, krajobrazów czy przedmiotów. W swojej pracy muszą uwzględniać oni przyszłe potrzeby samowystarczalności miast i nieustanną zmienność rzeczywistości.

