Samsung z konkursem dla designerów

Samsung wprowadził na rynek linię lodówek Bespoke, które dają użytkownikom niespotykaną dotąd możliwość personalizacji. Teraz marka idzie o krok dalej i ogłasza konkurs, który wyłoni prawdziwe artystyczne talenty. Zaprojektuj swoją lodówkę Bespoke i wygraj nawet 5000 Euro.

Wprowadzając na rynek linię lodówek Bespoke Samsung definiuje na nowo pojęcie projektowania. Marka daje użytkownikom pole do pokazania własnej kreatywności i możliwość wdrożenia spersonalizowanych rozwiązań w życie. Pokazuje, że zabawa formą, kolorem i strukturą materiałów nie jest już tylko domeną projektantów mebli czy dodatków do wnętrz, ale na dobre wkracza do świata AGD. Różnorodność materiałów (szkło satynowe, czyste szkło, metal) oraz bogata paleta kolorów (m.in. czerń, biel, lawenda, błękit i beż) pozwala uzyskać doskonałe efekty w każdym wnętrzu. Możemy dowolnie zestawiać panele w lodówkach dwudrzwiowych albo stworzyć atrakcyjną, elegancką całość z kilku urządzeń połączonych ze sobą w moduły. Personalizacji podlega więc nie tylko wygląd zewnętrzny lodówki, ale także jej wnętrze i przestrzeń do przechowywania*. Dzięki smukłym liniom i nowoczesnemu designowi, z charakterystycznymi płaskimi panelami frontowymi i uchwytami w formie podchwytów, Bespoke idealnie dopasuje się do kuchni w każdym stylu. Jednocześnie, dzięki swojej wyjątkowej konstrukcji, lodówka modułowa Bespoke jest wyborem na lata. Możesz zacząć od pojedynczego urządzenia, do którego w razie potrzeby dodasz kolejny moduł BESPOKE, zamiast zastępowania tego, który już posiadasz. W ten sposób skutecznie wydłużysz cykl życia produktu.

Konkurs #BespokeDesignedByYou ma za zadanie odsłonić jeszcze bardziej kreatywne oblicze Bespoke. Samsung zaprasza projektantów, ilustratorów oraz grafików – zarówno amatorów, jak i profesjonalistów – do udziału w letnim konkursie #BespokeDesignedByYou na najlepsze projekty panelu frontowego lodówki Bespoke.

Ambasadorami globalnej odsłony konkursu są Kelly Hoppen CBE, wielokrotnie nagradzana brytyjska projektantka wnętrz i elementów wystroju oraz londyński projektant Yinka Ilori. Każdy z projektantów stworzył unikalny projekt panelu lodówki Bespoke, odzwierciedlający ich indywidualny styl, aby zainspirować wszystkich zainteresowanych do działania i podjęcia wyzwania konkursowego.

Wspomniani projektanci – Kelly Hoppen CBE oraz Yinka Ilori – zasiądą także w jury konkursu. Pozostali jego członkowie to: Sarah Douglas – redaktorka naczelna magazynu Wallpaper**, Harry Choi – Senior Vice President Home Appliance w Samsung oraz Felix Heck – Senior Vice President of Design w Samsung UK.

Konkurs rozpocznie się w środę 7 lipca 2021 roku. Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza znajdującego się w instagramowym bio @Samsung_bespoke, nie później niż do północy w piątek 30 lipca 2021 roku.

Na zwycięzców czekają wyjątkowe nagrody, m.in. 5000 euro.