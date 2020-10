Spark B z nagrodą. Warszawski biurowiec jako idealny przykład zrównoważonego budownictwa

Zlokalizowany na warszawskiej Woli biurowiec Spark B został nagrodzony za udane połączenie ekologicznych rozwiązań z uwzględnieniem potrzeb użytkowników i lokalnej społeczności. Już na etapie projektu Skanska współpracowała z Fundacją Integracja oraz przeprowadziła konsultacje społeczne wspólnie z Fundacją na Miejscu i Project for Public Spaces.

Biurowiec Spark B, zrealizowany przez Skanska na warszawskiej Woli, zwyciężył w tegorocznej edycji konkursu PLGBC Green Building Awards w kategorii „Najlepszy Zrealizowany Budynek Ekologiczny Certyfikowany”. Zdaniem jury, jest on przykładem niezwykle udanego połączenia dbałości o środowisko i potrzeb użytkowników oraz uwzględnienia w ramach inwestycji głosu lokalnej społeczności.

Spark B powstał zgodnie z wytycznymi certyfikatu WELL Core&Shell oraz certyfikatu LEED na najwyższym, platynowym poziomie. Dzięki konsultacjom społecznym przeprowadzonym wspólnie z Fundacją na Miejscu i Project for Public Spaces, projekt zagospodarowania przestrzeni uwzględnia również oczekiwania mieszkańców – sąsiadów inwestycji. Spark wyróżnia się ogólnodostępnym placem, amfiteatrem i otwartą przestrzenią do pracy na świeżym powietrzu, dzięki czemu jest miejscem spotkań także dla lokalnej społeczności.

Skanska już na etapie projektowania biurowca współpracowała z Fundacją Integracja, dzięki czemu Spark B od początku spełniał wymogi certyfikatu „Obiekt bez barier”. Oznacza to, że osoby niepełnosprawne, starsze czy nieposługujące się językiem polskim mogą poruszać się i korzystać z niego bez żadnych ograniczeń. W biurowcu Spark znajduje się również pokój dla rodziców i dzieci oraz specjalne, rodzinne miejsca parkingowe.

Budynek B, jak i cały kompleks Spark, został zrealizowany w duchu zrównoważonego budownictwa. Dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów budowlanych pochodzących z recyklingu oraz wdrożonym wewnętrznym rozwiązaniom, które redukują zużycie energii i wody, obiekt spełnia ideę budynku ekologicznego.

– Nasze inwestycje projektujemy z myślą o użytkownikach biur oraz uwzględniając potrzeby lokalnej społeczności. Zgodnie z ideą przyświecającą certyfikacji WELL stawiamy człowieka w centrum zainteresowania. Tę nagrodę traktujemy jako formę docenienia wyznawanych przez nas zasad – mówi Adam Targowski, Sustainovation Manager w spółce biurowej Skanska. – Już na etapach projektowania planujemy wdrażanie zielonych rozwiązań, takich jak między innymi perowskity czy zielony beton. Zdobycie nagrody PLGBC Green Building Awards 2020 przez biurowiec Spark B jest potwierdzeniem, że tego typu rozwiązania mają sens. To kolejny dowód na to, że Skanska wyznacza standardy, jeśli chodzi o realizację powierzchni biurowych – dodaje Adam Targowski.

Ideą konkursu i przyznawanych w nim wyróżnień PLGBC Green Building Awards jest promocja nowoczesnych rozwiązań dla zrównoważonego budownictwa. Jest on dedykowany firmom z branży budownictwa i nieruchomości. Wyróżnia najlepsze projekty green building w Polsce.