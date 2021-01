Stacje warszawskiego metra z nominacją do nagrody Miesa van der Rohe

Stacje metra Płocka, Młynów i Księcia Janusza na warszawskiej Woli zaprojektowane przez warszawską pracownię Biuro Projektów Kazimierski i Ryba zostały nominowane do nagrody im. Miesa van der Rohe.

Warszawskie stacje metra w dzielnicy Wola zostały nominowane do prestiżowej nagrody Unii Europejskiej im. Miesa van der Rohe. Od 1987 roku, czyli początku istnienia tej nagrody, inwestycja z Polski wygrała dopiero jeden raz.

Stacje Płocka, Młynów i Księcia Janusza zostały zaprojektowane przez warszawską pracownię Biuro Projektów Kazimierski i Ryba. Oficjalne otwarcie nowych obiektów nastąpiło 4 kwietnia 2020 roku. Wolski odcinek podziemnej kolei składa się z trzech stacji, trzech wentylatorni, a także łączących je tuneli, co wydłuża drugą linię metra o 3,4 kilometra.

Koncepcja architektoniczna zakładała, że każda ze stacji będzie miała swój unikalny charakter nawiązujący do historii danego miejsca lub jego otoczenia. We wnętrzach Stacji Płockiej dominują odcienie miedzi i brązu, głównie za sprawą miedzianych płyt na ścianach, które wraz z naniesionymi na stropie układami graficznymi, są odwołaniem się do urządzeń elektronicznych produkowanych w Zakładach Radiowych im. Marcina Kasprzaka. Niebieskie kolory na Stacji Młynów to z kolei odniesienie do pobliskich stawów i Parku Wodnego Moczydło. Zieleń dominująca na Stacji Księcia Janusza nawiązuje do charakterystycznych ogrodów, znajdujących się w tym miejscu na początku XIX wieku. Ich założyciele - rodzina Ulrichów - sprowadzali do Warszawy rzadkie odmiany roślin. Było więc to nie lada wyzwanie, by do tak odległych tematycznie projektów dobrać materiały, które pasując do każdego motywu z osobna, będą również klamrą estetyczną łączącą ze sobą nowopowstałe stacje.

Nagroda Unii Europejskiej im. Miesa van der Rohe, czyli czołowego przedstawiciel stylu międzynarodowego w architekturze, ma na celu podkreślenie znaczenia wkładu europejskich architektów w rozwój nowych idei i technologii we współczesnym układzie urbanistycznym. Od początku istnienia nagrody budynek z Polski wygrał tylko raz. W 2015 roku laureatem została Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

Czy wolskie stacje metra powtórzą ten sukces? Dowiemy się już za rok, ponieważ z uwagi na pandemię COVID-19 konkurs został przełożony. Listę nominowanych do ścisłego finału poznamy w lutym 2022, natomiast laureata nagrody w maju przyszłego roku

