Startuje kolejna edycja konkursu KOŁO. Tym razem projekt dotyczy Pałacu w Wilanowie

Od 24 lat firma Geberit zaprasza studentów architektury i początkujących architektów do udziału w prestiżowym współzawodnictwie. Zadaniem uczestników tegorocznej edycji konkursu będzie, jak co roku, zaprojektowanie toalety publicznej. Tym razem usytuowanej w pałacowym otoczeniu, ponieważ partnerem wydarzenia „Projekt Łazienki 2022” jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Przyzwyczajeni do wysokiego poziomu zgłoszonych prac organizatorzy, liczą na uwzględnienie kontekstu historycznego miejsca, lecz prezentację adaptacji tej strefy w zupełnie nowej odsłonie.

Konkurs „Projekt Łazienki 2022” od początku istnienia ma na celu zwrócenie uwagi na problematyczną kwestię toalet publicznych w Polsce. Przez prawie ćwierć wieku, dzięki organizatorom, partnerom, a także laureatom, nasz kraj wzbogacił się o miejsca potrzebne, funkcjonalne i estetyczne. Renoma konkursu sprawiła, że temat toalet przestał być wstydliwy i odrzucany na margines debaty społecznej. Partnerem tegorocznej edycji jest Muzeum Pałac Króla Jana III w Wilanowie, który oferuje młodym twórcom niezwykle inspirujący kontekst – historyczny, artystyczny i topograficzny. Równocześnie barokowa przestrzeń i jej zabytkowe, parkowe otoczenie stawiają przed adeptami sztuki architektury ambitne wyzwanie. W 2022 roku po raz pierwszy zostanie przyznana nagroda specjalna w wysokości 5 000 PLN w nowej kategorii konkursowej „Projekt wnętrza łazienki”.

Projekt godny króla na miarę XXI wieku

Udział w konkursie „Projekt Łazienki 2022” mogą wziąć studenci architektury oraz młodzi architekci. Ich zadaniem będzie stworzenie koncepcji funkcjonalnego i uwzględniającego kontekst (rezydencja oraz ogrody królewskie) pawilonu przy Oranżerii Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, mieszczącego nowoczesną toaletę przeznaczoną dla zwiedzających. Warunkiem niezbędnym jest wykorzystanie w projekcie produktów marki Geberit i / lub KOŁO.

Dostępna i eko

Równie istotne dla oceniających będzie dostosowanie pawilonu sanitarnego do specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów czy opiekunów z małymi dziećmi. Kluczowym dla partnera, jak również organizatora konkursu, są zagadnienia ekologii. Wydarzeniu będą towarzyszyły akcje aktywizujące studentów, mieszkańców Wilanowa i wszystkich zainteresowanych, takie jak, warsztaty, spacery, debaty czy sprzątanie przestrzeni otaczających Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Rozwiń skrzydła pod okiem mistrzów

Dla wielu uczestników poprzednich edycji kultowego „konkursu KOŁO”, udział w nim okazał się pierwszym krokiem na drodze do kariery. Tutaj nawiązuje się bezcenne znajomości zawodowe i otrzymuje wskazówki, które ukierunkowują młode talenty, dodając im wiatru w żagle - korekty oraz słowa uznania padają przecież z ust najpoważniejszych autorytetów w branży. Grono znakomitych jurorów wyłoni zwycięski projekt, przyzna także wyróżnienia i nagrody specjalne. W tegorocznej edycji Grand Prix ,,Projekt Łazienki 2022” wynosi 25 000 PLN, a łączna pula nagród to 60 000 PLN.

