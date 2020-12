Stowarzyszenie Architektów Wnętrz wyróżniło prace studentów ASP w Warszawie

Akademia Sztuk Pięknych co roku prezentuje to, co ma najbardziej wartościowego, czyli prace dyplomowe swoich absolwentów. Podczas 12-stej edycji wystawy COMING OuT prezentowane są najlepsze prace dyplomowe z dziewięciu wydziałów ASP w Warszawie. Swoje typy wskazało również Stowarzyszenie Architektów Wnętrz, aktywnie współpracujące z Wydziałem Architektury Wnętrz ASP.

Podczas 12-stej edycji wystawy COMING OuT prezentowane są najlepsze prace dyplomowe z dziewięciu wydziałów ASP w Warszawie - Malarstwa, Rzeźby, Grafiki, Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Architektury Wnętrz, Wzornictwa, Sztuki Mediów, Scenografii oraz Zarządzania Kulturą Wizualną. Tym razem zamiast na tradycyjną ekspozycję organizatorzy zapraszają gości na dedykowaną projektowi stronę internetową comingout.asp.waw.pl, na której możemy w niezwykle atrakcyjnej formie wizualnej zapoznać się z pracami i sylwetkami 31 wyróżnionych młodych twórców. Jednym z partnerów projektu jest Stowarzyszenie Architektów Wnętrz, które wyróżniło najbardziej obiecujących absolwentów Wydziału Architektury Wnętrz warszawskiej ASP.

Laureatką nagrody głównej została Anna Rutkowska, absolwentka Wydziału Malarstwa. Wyróżnienia otrzymały Marlena Norowska i Katarzyna Chadia Przytuła reprezentujące Wydział Wzornictwa. Wirtualne otwarcie wystawy, na której prezentowane są wszystkie nagrodzone prace, odbyło się 7 grudnia 2020.

- Przygotowaliśmy wydarzenie, którego celem jest promowanie najlepszych absolwentów oraz pomoc w rozpoczęciu, mam nadzieję, wspaniałych karier zawodowych. To zadanie traktujemy priorytetowo jako powinność uczelni wobec jej wychowanków - podkreśla prof. Paweł Nowak.

Co istotne, COMING OuT stwarza możliwości współpracy z młodymi, zdolnymi artystami właścicielom galerii, studiom projektowym, pracowniom architektonicznym czy firmom inwestującym w design swoich produktów. Wystawa stanowi często pierwszą możliwość dialogu młodych artystów z szeroką publicznością.

Podmiotem aktywnie współpracującym z Wydziałem Architektury Wnętrz ASP w Warszawie, a zarazem uczestniczącym w projekcie COMING OuT jest Stowarzyszenie Architektów Wnętrz - organizacja, której celem jest budowanie standardów pracy i prestiżu zawodu architekta wnętrz. SAW współtworzą profesjonalni architekci wnętrz z wykształceniem kierunkowym i popartym licznymi realizacjami doświadczeniem zawodowym. Od 3 lat przedstawiciele stowarzyszenia zasiadają w komisji egzaminacyjnej podczas obrony prac dyplomowych przyszłych absolwentów Wydziału Architektury Wnętrz.

Na tej podstawie SAW wybiera najlepsze ich zdaniem prace dyplomowe, a co za tym idzie najbardziej uzdolnionych młodych architektów wnętrz. – Ambicją SAW jest docenienie najbardziej utalentowanych przyszłych architektów, których prace są połączeniem mistrzowskiego poziomu artystycznego, najwyższej klasy zaangażowania i konsekwencji projektowej. Dla nas tacy absolwenci są szansą na podnoszenie jakości projektowanych wnętrz w Polsce – podkreśla Agnieszka Stefańska, członek Zarządu SAW.

W tym roku jury SAW postanowiło wyróżnić 3 podmioty – Agnieszkę Śmiarowską za odważny i konsekwentnie poprowadzony projekt „Adaptacja zbiorników Starej Gazowni zlokalizowanych na warszawskiej Woli na potrzeby centrum biznesowo-hotelowego”, który wyróżnia się czytelną myślą projektową ; zespół projektowy Karoliny Bieńkowskiej-Pugacz i Mai Jankowskiej za projekt zatytułowany „Architektura kontemplacyjna - zapomniana wartość miasta. Projekt wnętrz miejskich”, w którym oryginalny pomysł doskonale współgra z tematem projektu, a dodatkowo wyróżnia się wyjątkową dbałością o detal; Łukasza Kozłowskiego za projekt "Adaptacji hangaru z warsztatem w Jastarni przy nadbrzeżu jachtowym należącym do Ligi Obrony Kraju na budynek restauracyjno-hotelowy" czytelnie odnoszący się do klimatu miejsca projektowanego wnętrza, jak również atrakcyjną i spójną jego prezentację.