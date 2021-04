Studenci ASP powalczą o zwycięstwo rysując na szkle

III edycja konkursu organizowanego przez markę Radaway właśnie się rozpoczęła. W tym rok studenci Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi będą mieć szansę wykazać się swoją kreatywnością i umiejętnościami w zakresie projektowania wzorów nadruku na szkle.

Pandemia nie powstrzymuje Radaway we wspieraniu młodych artystów. Marka po raz trzeci zaprosiła studentów łódzkiej ASP do udziału w autorskim konkursie, jednak tym razem pod odmienioną nazwą - „ASPiruj, kreuj, koloruj”. Jego celem nie jest jak poprzednio stworzenie motywu graweru, lecz przygotowanie projektu nadruku na szkle. Zmiana związana jest z wprowadzoną przez producenta kabin prysznicowych nową usługą – Print Radaway, pozwalającą na nanoszenie na szklane tafle wzorów w pełnej palecie barw. Uczestnicy mają więc szerokie pole do popisu. Prace nad projektami trwać będą do 15 czerwca, a ogłoszenie wyników nastąpi 22 czerwca.

Do udziału w konkursie zaproszeni zostali studenci z Pracowni Projektowania Produktu prowadzonej przez prof. dr hab. Grzegorza Reńskiego na wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz ASP w Łodzi. Ich zadaniem oprócz zaprojektowania nadruku na szkle kabin prysznicowych jest również przygotowanie kompletnej aranżacji wnętrza łazienki.

- Przygotowanie wizualizacji łazienki i kabiny z kolorowym nadrukiem to ciekawe wyzwanie, które dla młodych artystów z pewnością będzie cennym doświadczeniem. Nie możemy doczekać się efektów prac. Tym bardziej, że usługa Print Radaway daje niemal nieograniczone możliwości. Spodziewamy się oryginalnych i zaskakujących propozycji – mówi Hanna Błaszak, dyrektor marketingu Radaway.

Konkurs „ASPiruj, kreuj, koloruj” to doskonała okazja dla młodych projektantów, by zmierzyć się z przyszłym zawodem. W konkursie przewidziano nagrody finansowe, wyróżnieniem będzie także wprowadzenie przygotowanych wzorów na stałe do oferty marki Radaway.