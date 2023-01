Studenci Politechniki Białostockiej projektowali osiedle mieszkaniowe

Studenci kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej przygotowali projekty osiedla mieszkaniowego Pronar w Siemiatyczach.

REKLAMA

Studenci kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej przygotowali 9 unikalnych koncepcji osiedla mieszkaniowego w Siemiatyczach.

Studenci proponowali różne układy i typy zabudowy – domy jednorodzinne wolnostojące, bliźniacze, szeregowe, a także budynki usługowe i obiekty integrujące społeczność osiedla, które mają zamieszkiwać pracownicy przedsiębiorstwa.

Tworzone pod hasłem „Młodzi projektują młodym” projekty charakteryzowała atrakcyjność rozwiązań przestrzennych i nawiązania do architektury lokalnej.

Sergiusz Martyniuk, Prezes Rady Właścicieli Pronaru Sp. z o.o., który zapowiedział kontynuację współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej.

23 studentów IV semestru kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej zainspirowanych prośbą Sergiusza Martyniuka, Prezesa Rady Właścicieli Pronaru Sp. z o.o. przygotowało 9 unikalnych koncepcji osiedla mieszkaniowego w Siemiatyczach. Studenci swoje projekty tworzyli pod wspólnym hasłem „Młodzi projektują młodym”.

Z pewnością zadanie, które otrzymaliśmy było dla nas dużym wyzwaniem – mówi Tomasz Łaszczuk, student kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. - Do tej pory nigdy na zajęciach nie mieliśmy tego typu zadania.

- Podczas wizyty dr hab. inż. Marty Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej i dr. hab. inż. arch. Aleksandra Asanowicza, prof. PB, Dziekana Wydziału Architektury w Pronarze, pan Sergiusz Martyniuk, Prezes Rady Właścicieli Pronaru Sp. z o.o. zwrócił się z propozycją opracowania przez studentów Wydziału Architektury projektów osiedla mieszkaniowego dla pracowników Pronaru w Siemiatyczach pod hasłem "Młodzi projektują młodym" – tłumaczy dr hab. inż. arch. Wojciech Niebrzydowski, prof. PB, kierownik Katedry Architektury Mieszkaniowej Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Studenci kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej przygotowali projekty osiedla mieszkaniowego Pronar w Siemiatyczach. fot. Piotr Awramiuk

Studenci czwartego semestru kierunku architektura w ubiegłym roku opracowali pod opieką pracowników Katedry Architektury Mieszkaniowej dziewięć różnych koncepcji zespołu zabudowy mieszkaniowej przedsiębiorstwa Pronar w Siemiatyczach.

Trudność w projektowaniu polegała na tym, że teren opracowania jest dużym obszarem, a także mieliśmy pełną dowolność w zakresie projektowania – mówi Ewa Niewęgłowska, studentka kierunku architektura Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. - Mogliśmy zaprojektować wszystkie typy domów, takich jak układy szeregowe, wolnostojące albo w zabudowie bliźniaczej.

Po raz pierwszy studenci IV semestru musieli zmierzyć się z tak potężnym wyzwaniem.

Największą trudność w tym projekcie sprawiło zdecydowanie rozplanowanie funkcji i takie szersze spojrzenie na samą koncepcję urbanistyczną – mówi Ewa Niewiarowska, studentka kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. - Wiadomo, że w firmie Pronar pracuje bardzo dużo ludzi, którzy potrzebują miejsca do życia. Dodatkowo musieliśmy zaprojektować też miejsce na przedszkole.

Firma Pronar wcześniej zaproponowała mieszkania służbowe pracownikom w Narwi.

Bardzo dobrze sprawdził nam się projekt mieszkań służbowych w Narwi, który daje możliwość sprowadzania fachowców z całego świata – przyznaje Krzysztof Lewczuk, Kierownik Działu Kadr Pronar Sp. z o. o.

- Firma Pronar jest liderem w branży rolniczej, recyklingowe i komunalnej i aby utrzymać się na rynku jako lider, cały czas się rozwija. Rozwój to nie tylko technologie, to nie tylko ekonomika, handel, logistyka, ale to też są bardzo ważne sprawy socjalne. Bardzo zachęcamy do pracy w naszych fabrykach pracowników z naszych ziem. Namawiamy też osoby, które wyjechały za granicę, gdzie uzyskały kwalifikacje specjalistyczne do powrotu. Aby zapewnić im taki bezpieczny powrót i stworzyć warunki najbardziej sprzyjające, to też proponujemy mieszkania służbowe. I taki też powstał zamysł pana Sergiusza Martyniuka, właściciela firmy Pronar, aby przy największej fabryce w Siemiatyczach wybudować osiedle domków jednorodzinnych z zapleczem w postaci przedszkola, sklepów i tak dalej.

Młodzi projektują młodym

Studenci kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej przygotowali projekty osiedla mieszkaniowego Pronar w Siemiatyczach. fot. Piotr Awramiuk

Tworzone pod hasłem „Młodzi projektują młodym” projekty charakteryzowała atrakcyjność rozwiązań przestrzennych i nawiązania do architektury lokalnej.

Pomysł pojawił się w połowie semestru w zeszłym roku w kwietniu i była konieczność dosyć szybkiej realizacji tego zadania – informuje dr hab. inż. arch. Wojciech Niebrzydowski, prof. PB, kierownik Katedry Architektury Mieszkaniowej Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

- Korzystając z tego, że akurat prowadziliśmy zajęcia z mieszkalnictwa na czwartym semestrze, część studentów zaangażowaliśmy właśnie do tego zadania. Z wielką werwą przystąpili oni do realizacji projektów i włożyli rzeczywiście bardzo wiele pracy, bo czasu było mało. Rezultaty projektowe są bardzo zadowalające. Dla nas to olbrzymia satysfakcja, że studenci z niskiego jeszcze rocznika poradzili sobie z bardzo skomplikowanym, trudnym zadaniem, którego zakres był niezwykle obszerny.

Studenci proponowali różne układy i typy zabudowy – domy jednorodzinne wolnostojące, bliźniacze, szeregowe, a także budynki usługowe i obiekty integrujące społeczność osiedla, które mają zamieszkiwać pracownicy przedsiębiorstwa.

- Jesteśmy pod wielkim wrażeniem studenckich projektów – entuzjazmuje się Krzysztof Lewczuk, Kierownik Działu Kadr Pronar Sp. z o. o.. - Pomimo, że to studenci, którzy są na samym początku swojej kariery zawodowej, ale już widać w tych projektach bardzo dużą dojrzałość, bardzo duże zaangażowanie i widać też przywiązanie tych osób do tego regionu. Pan Sergiusz Martyniuk, właściciel firmy Pronar, ufundował nagrody dla studentów. Każda grupa, która była zaangażowana w te projekty otrzymała nagrodę oraz voucher na przelot szybowcem w naszej szkole lotniczej.

Wszystkich studentów wartościowymi upominkami nagrodziła dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.

- Wspaniałe prace studentów kierunku architektura Politechniki Białostockiej zrobiły na mnie wielkie wrażenie – mówi prof. Kosior-Kazberuk. - Pokazali oni swój talent, zaangażowanie w pracę, a przede wszystkim zrozumienie tematu, czyli odpowiedź na konkretną potrzebę, konkretne zadanie, konkretne oczekiwania jeśli chodzi o funkcjonalność zespołu obiektów ich i lokalizację.

Studenci docenili wyzwanie i koncepcję opieki nad pracownikami firmy Pronar.

- To przyszłościowe myślenie, bo można założyć rodzinę właśnie na tym osiedlu – skwitowała Ewa Niewiarowska. - Chcieliśmy uzyskać taki przytulny domowy efekt, żeby te osiedle wpisywało się w kontekst miejsca i było przyjazne.

Studenci doceniają możliwość wykonywania takich projektów w czasie studiów na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

- Gdy przećwiczymy to w trakcie nauki, ta wiedza ułatwi nam pracę zawodową i będziemy mieli już pewne doświadczenie – mówi Tomasz Łaszczuk. - Na pewno też sama praca z potencjalnym inwestorem rozwija nasze kontakty i będziemy wiedzieli, jak zachować się w przyszłości.

Wysokie walory wszystkich prac docenił Sergiusz Martyniuk, Prezes Rady Właścicieli Pronaru Sp. z o.o., który zapowiedział kontynuację współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej.

Politechnika Białostocka może współpracować z przedsiębiorcami na najróżniejszych polach i każdy z wydziałów ma bardzo wiele do zaoferowania – kwituje dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.

Autorzy projektów to: