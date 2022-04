Studenci reprezentują Polskę w finale międzynarodowego konkursu

Trzy dwuosobowe zespoły studentów reprezentujących Politechniki Wrocławską i Śląską wywalczyły awans do globalnego finału Saint-Gobain Architecture Students Contest, który odbędzie się w czerwcu br., po raz pierwszy w Polsce. Warszawa będzie gościć kilkuset finalistów z ponad 40 krajów, reprezentujących najlepsze ośrodki akademickie na świecie, których zadaniem był koncept architektoniczny dotyczący Warszawy. Konkurs organizowany jest od 2004 roku.

Aleksandra Tądel i Magdalena Strauchmann pod opieką dra inż. arch. Tomasza Głowackiego z Politechniki Wrocławskiej zwyciężyły w krajowych finałach organizowanego od 2004 roku przez Grupę Saint-Gobain, globalnego Architecture Students Contest. Drugie miejsce zajęli studenci Politechniki Śląskiej – Grzegorz Staroń i Grzegorz Środa, pod opieką dra inż. arch. Andrzeja Dudy, a trzecie - Aleksandra Stępniowska i Wojciech Bandyk również z Politechniki Wrocławskiej pod okiem opiekuna zwycięzców polskich finałów konkursu. Wszystkie trzy zespoły zakwalifikowały się do światowego finału, który po Saint-Denis, Mediolanie i Dubaju w ostatnich latach, po raz pierwszy zorganizowany zostanie w czerwcu w Polsce, w Warszawie.

Co roku zadanie konkursowe dla blisko trzech tys. studentów, reprezentujących blisko 40 krajów i 210 uczelni z całego świata polega na opracowaniu projektu architektonicznego zagospodarowania wyznaczonego przez organizatorów miejsca w wybranym mieście na świecie. Każdy z nich powinien wyróżniać się możliwie największą innowacyjnością i wpisywać się w ideę zrównoważonego rozwoju, w myśl celu nadrzędnego „Making the world a better home” (z ang. czynienie świata lepszym miejscem do życia).

W tegorocznej edycji konkursu przed studentami postawiono wyzwanie rewitalizacji działki położonej w sąsiedztwie dworca kolejowego Warszawa Wschodnia poprzez zaprojektowanie renowacji obiektu starej fabryki przy ulicy Berka Joselewicza, a także projekt komercyjnego akademika zlokalizowanego w tym rejonie. Proponowane rozwiązania musza być zgodne z wizją Warszawy neutralnej klimatycznie 2050 i wizją strategii #Warszawa2030.

- Architecture Students Contest to globalny i w pełni profesjonalny konkurs architektoniczny. Studenci pod okiem opiekunów merytorycznych ze swoich uczelni stają przed zadaniem takim, z jakim spotkaliby się zawodowi architekci. Dzięki temu zyskują bezcenne doświadczenie, od razu w kontekście międzynarodowym o najwyższym możliwym zasięgu – mówi Michał Ciesielski, przewodniczący jury krajowego finału konkursu.

Zgłaszane projekty oceniane są według jednolitych kryteriów na całym świecie – najpierw w finałach krajowych, a następnie w finale globalnym. Pod uwagę brane są jakość architektoniczna projektu i zgodność z planem zagospodarowania i założeniami inwestycji, spełnienie kryteriów technicznych, detale konstrukcyjne i prawidłowe zastosowanie produktów i systemów uwzględnionych w projektach.

Przyszli architekci prócz zebrania doświadczeń walczą o nagrody finansowe (w finale krajowym w Polsce główna nagroda to pięć tysięcy złotych, a globalnym - pięć tysięcy euro), ale przede wszystkim o rozwój swojej kariery zawodowej.

Zwyciężczyniami edycji 2019 Architecture Students Contest z finałem we włoskim Mediolanie zostały Polki – Anna Barwińska i Joanna Klimasz z Politechniki Śląskiej, które po jego wygraniu i pokonaniu tysięcy konkurentów z całego świata założyły własną pracownię architektoniczną.

- Od lat, jako organizatorzy konkursu, staramy się stworzyć przestrzeń do rozwoju dla młodych, utalentowanych, przyszłych architektów. Przykład polskich zwyciężczyń pokazuje, że ten cel udaje się zrealizować. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to właśnie architekci teraz i w przyszłości będą przekładać nasze marzenia na rzeczywistość, która nas otacza, dlatego wszyscy powinniśmy sobie życzyć, aby byli specjalistami z najwyższej możliwej półki – podsumowuje Michał Ciesielski.

W polskim finale, prócz trzech nagród głównych gwarantujących udział w finale globalnym, przyznano trzy wyróżnienia.

W kategorii Zrównoważony Rozwój Jury wyróżniło projekt Pauliny Góreckiej z Politechniki Krakowskiej, która przygotowała pracę konkursową pod okiem dra inż. arch. Wojciecha Wicher, profesora Politechniki Krakowskiej. Roksana Gleizner i Agnieszka Laska z Politechniki Wrocławskiej pod opieką dr inż. arch. Anny Berbesz zostały wyróżnione w kategorii Design, natomiast Katarzyna Kowalczyk z Politechniki Śląskiej, której opiekunem był dr inż. arch. Andrzej Duda zdobyła wyróżnienie w kategorii Innowacje.

Globalny finał Architecture Students Contest odbędzie się w Warszawie, od 8 – 10 czerwca br. Organizatorzy nie ujawniają na tym etapie wizualizacji prac zwycięzców krajowych, ponieważ finały narodowe odbywają się w różnym czasie, a nagrodzone prace będą brały udział w finale globalnym.