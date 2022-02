Światowej sławy architekci w konkursie architektonicznym dla studentów

Do 1 kwietnia 2022 roku studenci architektury mogą rejestrować się w konkursie, którego zadaniem jest zachęcenie do zwracania szczególnej uwagi na rolę światła naturalnego w architekturze. W jury zasiądą sławy światowej architektury.

REKLAMA

Trwa konkurs International Velux Award skierowany do studentów architektury.

Konkurs ma na celu podkreślenie roli światła w architekturze.

Studenci architektury, którzy do 1 kwietnia zarejestrują się na stronie International Velux Award 2022, będą mogli pochwalić się swoją kreatywnością przed międzynarodowym jury w składzie: Fuensanta Nieto (Hiszpania), John Ronan (USA), Anupama Kundoo (Indie), Rainer Hofmann (Niemcy), Martin Løkke (Dania).

– International Velux Award to największy i najbardziej uznany konkurs dla studentów architektury. Tak jak w poprzednich edycjach i tym razem w jury znalazły się wyjątkowe osobowości architektoniczne. Wygrana w tym konkursie to wielki prestiż, a także szansa na międzynarodowy start w karierze architekta. Zachęcam studentów do rejestracji i zgłaszania swoich pomysłów, które będzie oceniać tak znakomite jury. Wierzę, że podobnie jak w ubiegłych latach Polska będzie miała w konkursie silną reprezentację – mówi Monika Kupska-Kupis, główny architekt w firmie Velux.

Poznajmy jury

Projekty zgłoszone przez studentów na konkurs w roku 2022 będą oceniane przez architektów pochodzących z różnych stron świata, którzy mogą pochwalić się licznymi nagrodami i bardzo ciekawym dorobkiem. A wśród nich Fuensanta Nieto z Hiszpanii, która jest współzałożycielką firmy Nieto Sobejano Arquitectos, posiadającej biura w Madrycie i Berlinie, i profesorem na Universidad Europea de Madrid.

Jej biuro otrzymało wiele nagród: 2007 National Prize for Conservation and Restoration of Cultural Heritage oraz Nagrodę Nike 2010 przyznawaną przez Bund Deutscher Architekten (BDA), a także Aga Khan Award for Architecture (2010), Piranesi Prix de Rome (2011), European Museum of the Year Award (2012), Hannes Meyer Prize (2012), jak również honorowe członkostwo w AIA (2015), medal Alvara Aalto (2015) oraz złoty medal za zasługi w dziedzinie sztuk pięknych w roku 2017.

Fuensanta Nieto jest wykładowcą, członkiem jury, a także uczestniczy w licznych sympozjach na temat architektury na całym świecie. W latach 1986 - 1991 pełniła funkcję dyrektora czasopisma architektonicznego „Arquitectura”, wydawanego przez Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

Kolejnym jurorem jest John Ronan z USA, członek Amerykańskiego Instytutu Architektów. To architekt i główny założyciel biura John Ronan Architects z siedzibą w Chicago. Jest znany ze swoich abstrakcyjnych, ale oddziałujących na zmysły prac, w których zgłębia zagadnienia materialności i atmosfery. Prace Johna Ronana były wystawiane na całym świecie i szeroko omawiane w czasopismach architektonicznych.