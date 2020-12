Świeże spojrzenie na klasyczny materiał. Znamy wyniki konkursu Linoleum od Nowa

W lutym 2020 roku marka Forbo Flooring Polska ogłosiła pierwszy w Polsce konkurs na projekt lub realizację z użyciem linoleum meblowego. W drugiej połowie grudnia odbyły się obrady, podczas których jury wyłoniło zwycięzców. Oto oni!

Konkurs skierowany był do architektów, projektantów, studentów architektury i Akademii Sztuk Pięknych, którzy swoje prace mogli zgłaszać w kategorii Najlepszy Projekt, oraz do stolarzy, wykonawców, producentów mebli, których zgłoszenia były oceniane w kategorii Najlepsze Wykonanie. Pośród kilkudziesięciu zgłoszeń znalazły się projekty wnętrz, a także mebli i obiektów, zarówno tworzonych na indywidualne zamówienia, jak i przeznaczonych do masowej produkcji.

W drugiej połowie grudnia odbyły się obrady jury pod przewodnictwem Jacka Tryca (Stowarzyszenie Architektów Wnętrz). Mimo że ze względu na panującą sytuację obrady odbyły się online, nie zabrakło ciekawych dyskusji między jurorami, którzy zgłoszone projekty rozpatrzyli pod względem estetycznym, funkcjonalnym i technicznym. Oficjalne ogłoszenie wyników odbyło się podczas transmisji live na Facebooku OKK! PR.

Główną nagrodę w kategorii Najlepszy Projekt zdobyła Katarzyna Dobiecka za kolekcję stołów Fi o minimalistycznej formie i oryginalnym wykończeniu linoleum Forbo. Bryła walca doskonale wykorzystuje właściwości elastycznego materiału i razem z oklejonym blatem stanowi wizualną jedność. – To mebel prosty, pełen świeżości i lekkości. Daje szansę na dobry design w dobrej cenie. Linoleum jest materiałem wiodącym w tym projekcie, co wpisało się w nasze oczekiwania. Doceniliśmy także zastosowanie linoleum na powierzchniach, które nie są płaskie – czytamy w uzasadnieniu jury.

W kategorii Najlepsze Wykonanie największą aprobatę jurorów uzyskał zestaw mebli szkolnych dla firmy Pilch z Ustronia zaprojektowany przez firmę Algorytm Design (Klaudia Gołaszczyk, Michał Biernacki, Paweł Mularczyk).

- Zestaw mebli szkolnych stanowi odpowiedź na wyzwania współczesnego szkolnictwa oraz zmieniające się potrzeby użytkowników. Modułowy charakter mebli zapewnia możliwość tworzenia różnych układów, w celu dopasowania wyposażenia sali do charakteru prowadzonych zajęć. Przykładowo dzięki odpowiedniemu ustawieniu stolików można ułatwić dzieciom komunikowanie się w trakcie pracy realizowanej w grupach. Ławki są wyposażone w dodatkowe elementy, które po rozłożeniu zwiększają powierzchnię do pracy, co może być przydatne, m.in. podczas zajęć plastycznych. Możliwe jest także zastosowanie wykończenia blatów z linoleum, minimalizującego niepożądane dźwięki, które mogą rozpraszać uczniów z nadwrażliwością słuchową. Regały zostały również zaprojektowane w systemie modułowym, co ułatwia dostosowanie mebla do indywidualnych potrzeb oraz wymiarów sali lekcyjnej. Dzięki zastosowaniu regulacji rozmiar mebli można dopasować indywidualnie do wzrostu dziecka, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań zawartych w normach. Krzesła oraz pozostałe meble posiadają elementy pomalowane farbą suchościeralną, po której można pisać kredą bądź flamastrem. Te elementy mogą zostać wykorzystane do zabawy czy np. podpisania krzesła lub szuflady należącej do konkretnego dziecka. Zestaw zawiera: krzesło, ławki 1 i 2-osobowe, modułowy regał, ławkę dla dzieci niepełnosprawnych oraz parawany pełniące funkcję przenośnych tablic. Zestawy zostały zaprojektowane w dwóch rozmiarach: dla młodszych oraz starszych dzieci. Dzięki walorom estetycznym, ciekawemu wzornictwu i kolorystyce mebli oraz zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, to rozwiązanie nie tylko dla szkół, ale też element wyposażenia pokoi dziecięcych - czytamy w opisie projektu.