"Szef wszystkich Szefów" będzie mieć swój pomnik w Szczecinie. Miasto ogłosiło konkurs

W Szczecinie ogłoszono konkurs na projekt instalacji artystycznej Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina, informuje portal Szczecin.pl. Pomnik kultowej postaci z filmu „Poranek Kojota” stanie na terenie Łasztowni.

Instalacja to pomysł, o którego realizacji zdecydowali mieszkańcy w powszechnym głosowaniu na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. W swojej kategorii (zadania dzielnicowe małe Śródmieście) zdobył 1020 głosów.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników konkursu, przeznaczonego do realizacji projektu instalacji lub rzeźby „Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - Szefa Wszystkich Szefów”, ikony popkultury, fikcyjnej postaci z filmu „Poranek Kojota” (scenariusz: Mikołaj Korzyński, reżyseria: Olaf Linde-Lubaszenko), zagranej przez aktora Edwarda Linde–Lubaszenko wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrodzonych przez Sąd konkursowy prac – na zasadach określonych w Regulaminie.

Składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - Do dnia 04.09.2020 r. można składać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Termin składania prac upływa 23.11.2020, a rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na dzień 30.11.2020 r.

Więcej szczegółów dotyczących konkursu znaleźć można na stronie www.szczecin.pl/konkursy