Szkolne stołówki przejdą metamorfozę

Szkoła Podstawowa im. ks. Lucjana Niedzielaka w Zespole Oświatowym w Polskowoli, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Kraśniku oraz Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego w Warszawie, wygrały metamorfozę stołówek, każda o wartości 80 tys. zł, w konkursie zorganizowanym przez producenta sprzętu AGD.

Ponad tysiąc zgłoszonych szkół i blisko 800 tys. oddanych głosów to bilans ogólnopolskiego konkursu „Kolorowe Stołówki”, zorganizowanego przez Grupę Amica.

W wyniku głosowania wyłoniono trzy szkoły, których stołówki zostaną poddane metamorfozie o wartości 80 tys. zł.

Skromne pomieszczenia pozbawione kolorów, ściany wyłożone białymi płytkami i duże stoły na metalowych nogach – to najczęściej przywoływany w pamięci obraz stołówek w polskich szkołach. Firma Amica postanowiła to zmienić i zorganizowała konkurs, w którym do wygrania była całkowita metamorfoza szkolnej stołówki.

Akcja miała na celu aktywizację lokalnych społeczności w głosowaniu na wybraną placówkę, która ich zdaniem potrzebuje pomocy w odświeżeniu wyglądu swojej stołówki. Do udziału w konkursie mogły zgłaszać się szkoły w trzech kategoriach: do 150 uczniów, od 150 do 350 uczniów i powyżej 350 uczniów.

W akcję zaangażowało się wiele osób, o czym świadczy wynik blisko 800 tys. oddanych głosów na łącznie ponad tysiąc zgłoszonych szkół. W efekcie trzy placówki: Szkoła Podstawowa im. ks. Lucjana Niedzielaka w Zespole Oświatowym w Polskowoli, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Kraśniku oraz Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego w Warszawie, otrzymają nagrody w postaci metamorfozy stołówki, każda o wartości 80 tys. zł, a pozostałe sześć szkół, które zajęły kolejno drugie i trzecie miejsce w swojej kategorii, vouchery o wartości 5 tys. zł na wyposażenie jadalni w sprzęt AGD marki Amica.

– Cieszymy się, że tak wiele osób dołączyło do wydarzenia i wspólnie walczyło o każdy oddany głos na swoją placówkę. Takie zaangażowanie pokazuje nam, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Wierzę, że po powrocie uczniów do szkół po trudnym okresie nauki zdalnej, ale też i po przerwie wakacyjnej, nowoczesna, odświeżona i kolorowa przestrzeń pozwoli chociaż w niewielkim stopniu zrekompensować wiele miesięcy ograniczonego kontaktu z rówieśnikami i stanie się miejscem, do którego uczniowie chętnie będą przychodzić spożywać posiłki oraz spotykać się z koleżankami i kolegami podczas przerw – powiedział Jan Daniel, koordynator konkursu z Grupy Amica.

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem i pozytywnym odzewem, jaki płynął z wielu miejsc w Polsce, Grupa Amica rozważa jego kontynuację w kolejnym roku.