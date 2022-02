Szukają wykonawcy wind na stacji warszawskiego metra

Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego szuka wykonawcy, który zbuduje cztery windy przy północnej stronie stacji pierwszej linii metra Pole Mokotowskie. To kolejne windy dobudowywane na najstarszym odcinku warszawskiego metra.

Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na budowę czterech wind przy głowicy północnej, nieopodal ulicy Stefana Batorego.

Oferty w przetargu można zgłaszać do czwartku 10 lutego, do godziny 11:00.

Południowa część pierwszej linii metra była projektowana i budowana w latach 80 i 90-tych, dlatego niektóre rozwiązania tam zastosowane nie wytrzymują próby czasu, m.in. windy ułatwiające dostanie się do podziemnej kolei nie były budowane przy wszystkich wejściach.

Później budowane odcinki od początku są pomyślane tak, żeby dostęp do peronów był łatwy i wygodny z każdego miejsca. Starsze stacje linii M1 są systematycznie modernizowane i windy dobudowano już na stacjach Imielin (dwie), Stokłosy (dwie), Ursynów (dwie), Racławicka (jedna) i Służew (jedna).

Stacja metra Pole Mokotowskie powstała ponad 25 lat temu, razem z pierwszym oddanym do użytku odcinkiem linii M1 i windy ułatwiające wejście na stację zbudowano tylko po jej południowej stronie.

Teraz Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na budowę czterech wind przy głowicy północnej, nieopodal ulicy Stefana Batorego. Trzema z nich pasażerowie zjadą na poziom antresoli z wejść: wschodniego i zachodniego (po obu stronach Alei Niepodległości, przy już istniejących zejściach do metra na wysokości ulicy G. Bruna) oraz z chodnika wzdłuż torowiska prowadzącego na przystanek tramwajowy. Czwarta winda połączy poziom antresoli z poziomem peronu.

Wykonawca przygotuje także nowe oznakowanie dotykowe oraz wymieni na całej północnej głowicy stacji Pole Mokotowskie istniejące oznakowanie (listwy prowadzące i metalowe guzki). Pojawią się również zaktualizowane mapy tyflograficzne, uwzględniające nowe windy.

Zapewni też przeprowadzenie badań archeologicznych, polegających na stałym nadzorze archeologicznym przy robotach ziemnych. To standardowe działanie. Podobnie było np. przy budowie wolskich stacji metra czy w czasie kopania tuneli na Targówku.

Oferty w przetargu można zgłaszać do czwartku 10 lutego, do godziny 11:00. Zwycięzca na realizację zamówienia będzie miał osiem miesięcy od dnia zawarcia umowy. Musi się z tym jednak uporać nie później niż do 10 grudnia 2022 r.