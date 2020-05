Tak będzie wyglądał kryty basen w Piasecznie. Konkurs rozstrzygnięty!

Właśnie poznaliśmy wyniki konkursu studialno-realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej basenu krytego w Piasecznie. I nagroda trafiła w ręce wrocławskiej pracowni Macieja Popławskiego. Zdaniem jury, praca najlepiej określa organizację przestrzenną terenu i symbolikę obiektu, proponując rozwiązanie odpowiednie dla genius loci lokalizacji, architekturę powściągliwą, odpowiednią dla współczesnego, a jednocześnie ponadczasowego, pojęcia rekreacji i sportu.

Konkurs ogranizowany był przez Gminę Piaseczno oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich. Przed architektami postawiono zadania przedstawienia koncepcji architektonicznej obiektu basenu krytego - budynku i terenu, wraz z towarzyszącymi mu elementami zagospodarowania oraz obsługą komunikacyjną. Koncepcja terenu obejmowała teren blisko 30 ha. Ważne było również uwzględnienie koncepcji rozwiązań energoefektywnych i proekologicznych dla budynku basenu krytego.

Co ciekawe, obrady odbywały się w trybie on-line z racji pandemii COVID 19. Sędziowie ocenili, że ten tryb pracy nie miał złego wpływu na proces sądzenia; wręcz przeciwnie, umożliwiał dyskusję o szczegółach i detalach opracowań w sposób wręcz niemożliwy przy trybie tradycyjnym.

Sąd konkursowy postanowił o przyznaniu: I, II i III nagrody pieniężnej, nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dla uczestnika konkursu z pierwszą nagrodą oraz dwóch nagród pieniężnych w formie wyróżnień, a także wyróżnienia honorowego.

I Nagroda w wysokości 35 000 zł brutto oraz nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim otrzymała pracownia z Wrocławia: Maciej Popławski Pracownia.

Jak czytamy w uzasadnieniu jury: I nagrodę przyznano za właściwe ujęcie skali obiektu i przyjęte rozwiązania materiałowe w kontekście lokalizacji nowej inwestycji. Użycie prostych w formie i powściągliwych środków wyrazu, będących we właściwej relacji z sąsiednią zabudową i otaczającą budynek przyrodą, świadczy o wrażliwości i wysokiej kulturze projektowej autora/ów nagrodzonej pracy. Zastosowana siatka modułu konstrukcyjnego 4×4 m stała się podstawą do ukształtowania zarówno czystej w formie bryły budynku, klarownych rzutów jak i eleganckiego układu przestrzennego, w których we właściwych proporcjach i relacjach zawarto program funkcjonalny obiektu. Na uwagę zasługuje także strefa basenów zewnętrznych, która została właściwie zintegrowana z basenami krytymi przez zastosowanie siatki modułowej i jednorodnego materiału. W opinii Sądu Konkursowego uznanie zyskały także rozwiązania wnętrza obiektu, czyste w swej formie i emanujące spokojem.

II Nagroda w wysokości 25 000 zł brutto otrzymała praca autorstwa: NM architekci Tomasz Marciniewicz z Warszawy, Zuzanna Szpocińska z Warszawy i Jerzy Grochulski z Warszawy.

Skład zespołu autorskiego: Tomasz Marciniewicz, Zuzanna Szpocińska, Jerzy Grochulski, Ewelina Czerwińska.

III Nagroda w wysokości 20 000 zł brutto otrzymała praca autorstwa: Jarosław Kozikowski i Adrian Kozikowski z Włocławka.

Skład zespołu autorskiego: Jarosław Kozikowski, Adrian Kozikowski, Michał Bala, Bartosz Bochyński.

Nagroda pieniężna w formie wyróżnienia w wysokości 10 000 zł brutto otrzymała praca autorstwa: Filip Zieliński ze Swarzędza, Grzegorz Tracz z Poznania.

Skład zespołu autorskiego: Filip Zieliński, Michał Hondo, Kinga Grzybowska, Jakub Wójtowicz, Marek Grodzicki, Klaudia Gołaszewska, Grzegorz Tracz.

Nagroda pieniężna w formie wyróżnienia w wysokości 10 000 zł brutto otrzymała praca autorstwa: Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj ze Szczecina.

Wyróżnienie honorowe sądu konkursowego dla ILMM Limited z Wielkiej Brytanii.