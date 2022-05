Tauron sfinansuje pracownie w szkołach. Ostatnie dni na złożenie wniosków

Cztery szkoły otrzymają pieniądze na remont i wyposażenie pracowni do nauk tematów ścisłych. Zwycięzców wyłoni konkurs Zielone Laboratoria Taurona.

Tylko do 15 maja szkoły z południowo-zachodniej części Polski mogą zgłaszać swoje projekty w konkursie „Zielone Laboratoria Taurona".

Cztery najlepsze pomysły na pracownię do nauk ścisłych zostaną zrealizowane przy finansowym wsparciu firmy.

W tej edycji wystartować mogą szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z południa Polski.

Zielone Laboratoria Taurona to program, w ramach którego wyłonione zostaną cztery szkoły, a każda z nich otrzyma 100 000 tysięcy złotych na remont i wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów ścisłych. W tej edycji wystartować mogą szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z południa Polski.

Warunki uczestnictwa są bardzo proste. Wystarczy stworzyć atrakcyjną prezentację szkoły i planowanej pracowni (wideo, prezentacja), a następnie wysłać projekt wraz z opisem planowanych działań i kosztorysem wydatkowania 100 tysięcy złotych. Gotowe zgłoszenia należy wysłać do 15 maja na adres tpe.laboratoria@tauron.pl. Organizatorzy wybiorą cztery szkoły, które otrzymają po 100 tysięcy złotych na nową pracownię. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej laboratoria.tauron.pl

- Tauron od początku swojej działalności buduje nie tylko bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale też wspiera społeczności lokalne. Chcemy zarażać dzieci i młodzież pasją do energetyki, równocześnie dając im szansę do rozwoju, to oni niebawem będą mieli realny wpływ na kształt sektora w Polsce. Realizując Zielony Zwrot Taurona strategiczny projekt transformacji firmy, wybiegamy w przyszłość, już teraz inwestując w wiedzę i kompetencje młodych Polaków – mówi Artur Warzocha, wiceprezes TauronN Polska Energia. – Nadesłane już pomysły zaskakują świeżym spojrzeniem na energetykę i jej przyszłość. Zachęcamy nauczycieli, dzieci i ich rodziców do zaangażowania w nasz program – dodaje wiceprezes Taurona.

Zainteresowani udziałem w konkursie mogą zgłaszać swoje projekty do 15 maja. Już 23 maja zostaną ogłoszone wyniki, a pracownie w zwycięskich szkołach będą powstawać w okresie wakacyjnym. Otwarcie nowych pracowni nastąpi we wrześniu.